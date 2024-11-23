الرياضة - 02:52 - بعد تحريات المباحث.. شقيق محمد رحيم يطالب بتدخل النيابة لبيان أسباب الوفاة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 02:52 مساءً - محمد رحيم.. أثار خبر وفاة الملحن محمد رحيم، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة بعد انتشار أنباء عن وجود شبهة جنائية في وفاته.

سبب وفاة محمد رحيم

من جانبه، كشف مصدر مطلع لـ الأسبوع، أن تحريات المباحث توصلت إلى عدم وجود شبهة جنائية في وفاة الملحن محمد رحيم، وصرحت بدفن الجثمان، لكن شقيقه طالب بتدخل النيابة العامة لمناظرة الجثمان وفتح التحقيق من جديد لبيان سبب الوفاة.

وأضاف المصدر، أنه يتواجد حاليًا في فيلا الملحن محمد رحيم، مجموعة من الفنانين والمشاهير على رأسهم الفنانة لقاء سويدان، ومحسن جابر، ولفيف من العائلة والأقارب.

وأكد المصدر، انه لم يتم تحديد موعد جنازة الملحن محمد رحيم حتى الآن، وأن الأخبار المنتشرة حول تشييعها بعد صلاة العصر عار تماما من الصحة.

وفاة محمد رحيم

ورحل عن عالمنا، خلال الدقائق الماضية الملحن الكبير محمد رحيم، عن عمر ناهز 45 عامًا، وذلك إثر تعرضه لـ أزمة قلبية مفاجئة، وتعرض محمد رحيم خلال الأشهر الماضية لـ وعكة صحية، حيث أصيب بذبحة صدرية نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات، وقام بعمل عملية قسطرة، إلا أنه تماثل للشفاء، وقام بعدها بالعودة إلى المنزل وطرح أغنية جديدة.

الملحن محمد رحيم

جدير بالذكر أن الملحن محمد رحيم ولد في 9 ديسمبر عام 1979، ودرس في كلية التربية الموسيقية، وكانت بدايته الفنية مع الفنان حميد الشاعري، وهو من عرفه بالفنان عمرو دياب وأطلق له أول أغنياته وهي أغنية «غلاوتك» من غناء الهضبة عام 1998 وكان عمره وقتها 19 عاما.

وتعاون محمد رحيم، مع مشاهير الغناء في مصر والمنطقة العربية، وكان من بينهم: تامر حسني ونوال الزغبي والراحلة وردة الجزائرية وشيرين عبد الوهاب وهشام عباس ومحمد حماقي وأصالة نصري وأنغام وسميرة سعيد وحسين الجسمي وخالد عجاج