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الرياضة - 05:16 - أمطار رعدية غدا السبت.. «الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:16 - أمطار رعدية غدا السبت.. «الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:16 - أمطار رعدية غدا السبت.. «الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 05:16 مساءً - طقس الأيام المقبلة.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة بداية من يوم السبت 2 نوفمبر الجاري إلى الخميس 7 من ذات الشهر، مشيرة إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة.

و يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا، السبت، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الانحاء

وفي هذا الصدد تستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، تفاصيل طقس الأيام المقبلة بداية من السبت المقبل وحتى الخميس 7 نوفمبر 2024، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــا.

حالة الطقس

طقس غدا السبت 2 نوفمبر 2024

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس غدا السبت أمطار غزيرة ورعدية تكون مصحوبة بحبات البرد أحيانًا على مناطق من محافظة مطروح على فترات متقطعة، لافتة إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مدينتي حلايب وشلاتين ومناطق من الغربية والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء، إضافة إلى أن مناطق القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم وبني سويف تشهد سقوط أمطار خفيفة من حين لآخر.

حالة الطقس

طقس الأحد 3 نوفمبر 2024

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس الأحد 3 نوفمبر الجاري سيشهد سقوط أمطار غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من محافظة مطروح تكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى جنوب الوجه البحري ومدن القناة.

حالة الطقس

طقس من الإثنين 4 نوفمبر إلى الخميس 7 نوفمبر 2024

وتوقعت الأرصاد أن طقس الإثنين حتى الخميس 7 نوفمبر 2024 من المقرر أن يشهد سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 1 نوفمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 25 18
العاصمة الإدارية 26 16
6 أكتوبر 25 15
بنها 25 17
دمنهور 24 17
المنصورة 25 17
الزقازيق 25 17
شبين الكوم 24 16
طنطا 24 16
دمياط 25 19
بورسعيد 25 19
الإسماعيلية 27 15
سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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