الرياضة - 05:16 - سعر الدولار خلال التعاملات الختامية الجمعة 1 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 05:16 مساءً - سعر الدولار.. انخفض سعر الدولار خلال التعاملات الختامية، الجمعة 1 نوفمبر 2024.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري في منتصف التعاملات اليوم، نحو 49.03 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار في ختام التعاملات نحو 49 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر

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سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 البنوك المصرية بيع شراء سعر الدولار في البنك المركزي 49.00 جنيه 48.90 جنيه سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.98 جنيه 48.88 جنيه سعر الدولار في بنك مصر 48.98 جنيه 48.88 جنيه سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 48.98 جنيه 48.88 جنيه سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.00 جنيه 48.90 جنيه سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 48.98 جنيه 48.88 جنيه سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.04 جنيه 48.94 جنيه

سعر الدولار خلال التعاملات الختامية

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.90 جنيه للشراء، 49.00 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 48.88 جنيه للشراء، 48.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 48.88 جنيه للشراء، 48.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 48.88 جنيه للشراء، 48.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، سجل نحو 48.90 جنيه للشراء، 49.00 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإٍسكان

سعر الدولار في بنك التعمير والإٍسكان، سجل نحو 48.67 جنيه للشراء، 48.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة، سجل نحو 48.88 جنيه للشراء، 48.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي، سجل نحو 48.88 جنيه للشراء، 48.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل نحو 48.94 جنيه للشراء، 49.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، سجل نحو 48.94 جنيه للشراء، 49.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، سجل نحو 48.88 جنيه للشراء، 48.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس، سجل نحو 48.93 جنيه للشراء، 49.03 جنيه للبيع.