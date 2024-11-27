بعد تعطلها لعدة ساعات، عودة خدمات تطبيق "إنستاباى" للعمل بصورة منتظمة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:19 مساءً - أعلنت الصفحة الرسمية لتطبيق إنستاباي، عن عودة خدمات التطبيق، بعد تعطلها لعدة ساعات مساء اليوم الأربعاء.

عودة خدمات تطبيق "إنستاباى"

وقالت الصفحة في بيان لها: "عودة كافة خدمات إنستاباي للعمل بصورة طبيعية.. نعتذر عن الإزعاج الذي قد يكون سببه تعطل الخدمة خلال الفترة السابقة".



وكان تطبيق إنستاباي، تعرض لعطل مفاجئ أمام المستخدمين، مما تسبب في حالة من الغضب بين الجميع.



عطل يضرب تطبيق إنستاباي

وقالت الصفحة الرسمية في بيان لها: “نعتذر عن تعطل خدمات إنستاباي، وجار العمل على استعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن”.

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