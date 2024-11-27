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دوري أبطال أوروبا، شالكة الألماني يتقدم على سرفينا زفيزدا الصربي بالشوط الأول - أخبار كلمتك

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دوري أبطال أوروبا، شالكة الألماني يتقدم على سرفينا زفيزدا الصربي بالشوط الأول - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، شالكة الألماني يتقدم على سرفينا زفيزدا الصربي بالشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:14 مساءً - دوري أبطال أوروبا، تقدم فريق شالكة الألماني على مضيفه سرفينا زفيزدا الصربي، بهدفين مقابل هدف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

مرت دقائق الشوط الأول دون فرص حقيقة حتى الدقيقة 45 التي شهدت تزايد الإثارة، بعدما تقدم شالكة بالهدف الأول عن طريق أنجيلو ستيلر بالدقيقة 45، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني للفريق الألماني ف يالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، إلا أن المباراة اشتعلت بعدما أحرز إيفان جوتيسا الهدف الأول للفريق الصربي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع لينتهي الشوط الأول بتقدم شالكة 2 / 1.

 

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين شتورم جراتس وجيرونا في الشوط الأول  

فيما انتهى الشوط الأول من مباراة شتورم جراتس النمساوي أمام ضيفة جيرونا الإسباني بالتعادل السلبي، في المباراة التي تقام على ملعب يو بي سي أرينا، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل شتورم جراتس ضد جيرونا 

دانييل خودياكوف، يوسف جازيبيجوفيتش، إيمانويل ايو،  نيكلاس جيرهوفر، ديمتري لافالي، أوتار كيتيشفيلي، توتشي تشوكواني، ماليك يالكوي، ويليام بوفينج، سايدي جاتا ميكا بيريث.

تشكيل جيرونا أمام شتورم جراتس 

باولو جازانيجا، أليخاندرو فرانسيس، خوانبي لوبيز، دالي بليند، ميجيل جوتيريز، لاديسلاف كرييتشي، فيكتور تسيجانكوف، دوني فان دي بيك، اوريول روميو، بريان خيل سالفا تييرا، بويان ميوفسكي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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