غازتك تشارك في الملتقى والمعرض الدولي للصناعة بجناح وزارة البترول - أخبار كلمتك

غازتك تشارك في الملتقى والمعرض الدولي للصناعة بجناح وزارة البترول - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. فاجعة تهز هذه المحافظة وهذا ما حدث - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. فاجعة تهز هذه المحافظة وهذا ما حدث - أخبار كلمتك

عاجل:الاتصالات تزف بشرى سارة بشان تشغيل خدمة ٤g بعدن - أخبار كلمتك

عاجل:الاتصالات تزف بشرى سارة بشان تشغيل خدمة ٤g بعدن - أخبار كلمتك

عمر مرموش يقود قائمة فرانكفورت لمواجهة ميتلاند في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

عمر مرموش يقود قائمة فرانكفورت لمواجهة ميتلاند في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

بعد أزمة السد والهلال، الاتحاد الآسيوي يتخذ قرارا بشأن حكام "دوري الأبطال" - أخبار كلمتك

بعد أزمة السد والهلال، الاتحاد الآسيوي يتخذ قرارا بشأن حكام "دوري الأبطال" - أخبار كلمتك

معهد الغمري الأزهري بالمنيب يستضيف فعاليات "بستان الإبداع" - أخبار كلمتك

معهد الغمري الأزهري بالمنيب يستضيف فعاليات "بستان الإبداع" - أخبار كلمتك

بعد ساعات من وقف إطلاق النار، إدارة بايدن تبيع صفقة أسلحة ضخمة لإسرائيل - أخبار كلمتك

بعد ساعات من وقف إطلاق النار، إدارة بايدن تبيع صفقة أسلحة ضخمة لإسرائيل - أخبار كلمتك

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة غدا.. ويتوجه لـ دمياط لإطلاق أول رحلة رورو إلى إيطاليا - أخبار كلمتك

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة غدا.. ويتوجه لـ دمياط لإطلاق أول رحلة رورو إلى إيطاليا - أخبار كلمتك

بالأرقام، مصر تحقق تقدمًا في مكافحة العنف ضد المرأة (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

بالأرقام، مصر تحقق تقدمًا في مكافحة العنف ضد المرأة (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

انفجارات عنيفة تهز هذه المحافظة مع مشاركة الطيران - أخبار كلمتك

انفجارات عنيفة تهز هذه المحافظة مع مشاركة الطيران - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

معهد الغمري الأزهري بالمنيب يستضيف فعاليات "بستان الإبداع" - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
معهد الغمري الأزهري بالمنيب يستضيف فعاليات "بستان الإبداع" - أخبار كلمتك

معهد الغمري الأزهري بالمنيب يستضيف فعاليات "بستان الإبداع" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:41 مساءً - في إطار حرص وزارة الثقافة على تفعيل بروتوكول التعاون بينها وبين مشيخة الأزهر الشريف، استضاف  معهد الغمري النموذجي الأزهري للمرحلة الإبتدائية بمنطقة المنيب مشروع "بستان الإبداع"  اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024.

35ab52cc32.jpg
e877f2b687.jpg

وعلى مدار اليوم الدراسي نظم المشروع الذي أطلقه قطاع الفنون التشكيلية منذ قرابة عام ونصف، برنامجًا ثقافيًا وفنيًا لطلبة المعهد بدأ من حضور طابور الصباح في السابعة والنصف صباحا بكلمة عن مشروع بستان الإبداع، ثم الانتقال إلي حجرة المكتبة لإلقاء الندوة الثقافية بالصوت والصورة وموضوعها " زينة الأرض "، بعد ذلك تحرك فريق العمل بصحبة مجموعة من التلاميذ إلي متحف راتب صديق والمركز الثقافي لبدء الورشة الفنية بالألوان الاكريليك والكولاج على المسطح الابيض.

393ae8e94a.jpg
d84d68f514.jpg

مبادرة بستان الإبداع 

ويُعد بستان الإبداع أحد أهم المبادرات التي تبنتها وزارة الثقافة وأولتها دعمًا ورعايةً كمشروع طموح يهدف إلى الإرتقاء بمستويات الفكر والمعرفة وصقل المواهب الواعدة لدى الأطفال ورعاية الموهوبين منهم في مختلف الأقاليم المصرية لإعداد جيل منفتح على الفنون ومستنير.

d593d852a3.jpg
1652dfde9a.jpg

وكانت إنطلاقة المشروع في يوليو 2023 على يد الفنان محمد كمال المشرف العام يعاونه فريق عمل من كوادر قطاع الفنون التشكيلية، وخلال هذه الفترة خاض المشروع نحو 30 جولة ما بين القاهرة والجيزة وبورسعيد والسويس ودمياط والغربية، وزار في محطاته متاحف ومدارس ومصانع وموانئ وميادين ومساجد وكنائس، وبلغ عدد المستفيدين ما يقارب 1500 طفل، والجهات التي تعاون معها أكثر من 10 جهات رسمية وأهلية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. منة عرفة تنضم لفريق عمل «وتقابل حبيب» - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق