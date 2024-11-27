معهد الغمري الأزهري بالمنيب يستضيف فعاليات "بستان الإبداع" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:41 مساءً - في إطار حرص وزارة الثقافة على تفعيل بروتوكول التعاون بينها وبين مشيخة الأزهر الشريف، استضاف معهد الغمري النموذجي الأزهري للمرحلة الإبتدائية بمنطقة المنيب مشروع "بستان الإبداع" اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024.

وعلى مدار اليوم الدراسي نظم المشروع الذي أطلقه قطاع الفنون التشكيلية منذ قرابة عام ونصف، برنامجًا ثقافيًا وفنيًا لطلبة المعهد بدأ من حضور طابور الصباح في السابعة والنصف صباحا بكلمة عن مشروع بستان الإبداع، ثم الانتقال إلي حجرة المكتبة لإلقاء الندوة الثقافية بالصوت والصورة وموضوعها " زينة الأرض "، بعد ذلك تحرك فريق العمل بصحبة مجموعة من التلاميذ إلي متحف راتب صديق والمركز الثقافي لبدء الورشة الفنية بالألوان الاكريليك والكولاج على المسطح الابيض.

مبادرة بستان الإبداع

ويُعد بستان الإبداع أحد أهم المبادرات التي تبنتها وزارة الثقافة وأولتها دعمًا ورعايةً كمشروع طموح يهدف إلى الإرتقاء بمستويات الفكر والمعرفة وصقل المواهب الواعدة لدى الأطفال ورعاية الموهوبين منهم في مختلف الأقاليم المصرية لإعداد جيل منفتح على الفنون ومستنير.

وكانت إنطلاقة المشروع في يوليو 2023 على يد الفنان محمد كمال المشرف العام يعاونه فريق عمل من كوادر قطاع الفنون التشكيلية، وخلال هذه الفترة خاض المشروع نحو 30 جولة ما بين القاهرة والجيزة وبورسعيد والسويس ودمياط والغربية، وزار في محطاته متاحف ومدارس ومصانع وموانئ وميادين ومساجد وكنائس، وبلغ عدد المستفيدين ما يقارب 1500 طفل، والجهات التي تعاون معها أكثر من 10 جهات رسمية وأهلية.

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