ماذا دار في الغرف المغلقة؟ كواليس استبعاد الشحات غتوري من رئاسة مصلحة الجمارك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:49 مساءً - أثار قرار أحمد كجوك وزير المالية المفاجئ، بشأن استبعاد الشحات غتوري من رئاسة مصلحة الجمارك ردود فعل واسعة داخل أوساط قطاع الجمارك.

استبعاد الشحات غتوري من رئاسة مصلحة الجمارك في قرار مفاجئ

وجاء قرار استبعاد الشحات غتوري من رئاسة مصلحة الجمارك في الوقت الذي كان يتم الإشادة بالرجل من العديد من المتعاملين مع المصلحة سواءً كان بمجهوده أو بفكره الجمركي حيث كان يصفه البعض بشعلة من النشاط، كما كان يجهز الرجل للسفر إلى الخارج في مهمة عمل رسمية لكنه فوجيء بالقرار قبل سفره.

وبينما كان ينتظر المحيطون بالغتوري قرار ترقية فوجئ الجميع بقرار الاستبعاد من المصلحة ونقله إلى وظيفة (تكرارية) استشاري قطاع من ذات المستوى الوظيفي بذات المصلحة.

الشحات غتوري، كلمتك

وجاء القرار بشكل صادم لقطاع الجمارك، كما لم يذكر حيثيَّات أو أسباب القرار المفاجئ، والتساؤلات المطروحة داخل قطاع الجمارك لا تجد من يجيب عليها حتى الآن.

الشحات يتسلم مهام عمله الجديد في وزارة المالية

وعلمت "كلمتك"، من مصادرها داخل وزارة المالية أن الشحات غتوري ذهب صباح اليوم التالي لقرار نقله إلى مكتبه الجديد داخل وزارة المالية بعد تسلمه قرار نقله، بينما اكتفى شريف الكيلاني نائب وزير المالية، الإشراف على مصلحة الجمارك، ومباشرة الاختصاصات المقررة قانونا لرئيسها، دون الذهاب إلى مكتب رئيس المصلحة حتى الآن.

نشاط أحمد أبو الحسن لإدارة المصلحة في هذا التوقيت

وينشط أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الجمارك، خلال الوقت الحالي لإدارة كافة الأمور الموكلة له خاصة بعد قرار نقل الشحات غتوري من رئاسة مصلحة الجمارك وما تبعه من آثار.

وكان “كلمتك” انفرد يوم الإثنين الماضي، بقرار أحمد كجوك وزير المالية رقم 502 الصادر في 25 نوفمبر لسنة 2024، بشأن نقل الشحات عبد البر إبراهيم غتوري، الشاغل لوظيفة رئيس مصلحة الجمارك بالمستوى الوظيفي الممتازة بوزارة المالية، لشغل وظيفة (تكرارية) استشاري قطاع من ذات المستوى الوظيفي بذات المصلحة، وذلك اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء مدة شغله للوظيفة القيادية.



وجاء نص القرار الذي حصلت “كلمتك” على نسخة منه كالآتي:

بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ۸۱ لسنة ۲٠١٦، ولائحته التنفيذية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 2016 بالتفويض في بعض الاختصاصات وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 427 لسنة 2024، ولصالح العمل ومقتضياته.

قرر

(المادة الأولى)

ينقل الشحات عبد البر إبراهيم غتورى، الشاغل لوظيفة رئيس مصلحة الجمارك بالمستوى الوظيفي الممتازة بوزارة المالية، لشغل وظيفة (تكرارية) استشاري قطاع من ذات المستوى الوظيفي بذات المصلحة، وذلك اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء مدة شغله للوظيفة القيادية.

(المادة الثانية)

ينقل المذكور الشاغل لوظيفة استشارى قطاع بمصلحة الجمارك بوزارة المالية بذات المستوى الوظيفي، إلى ديوان عام وزارة المالية بعد التنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.



(المادة الثالثة)

مع عدم الإخلال بحكم المادة الأولى من هذا القرار، يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

كما انفردت “كلمتك” أيضا بقرار وزير المالية تكليف شريف الكيلاني نائب وزير المالية، الإشراف على مصلحة الجمارك، ومباشرة الاختصاصات المقررة قانونا لرئيسها.

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