وزير السياحة يبحث مع محافظ روتاري مصر سبل التعاون المشترك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:32 مساءً - استقبل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المستشار شريف أديب محافظ روتاري مصر والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في قطاع السياحة والآثار.

جهود روتاري مصر لدعم تنفيذ المشروعات الخدمية

وفي بداية اللقاء، رحب وزير السياحة والآثار بالمستشار شريف أديب والوفد المرافق له، مثمّنًا على الجهود التي يبذلها روتاري مصر لدعم تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في مختلف محافظات الجمهورية.

وتناول اللقاء بحث فرص التعاون المستقبلي بين الوزارة ومنظمة الروتاري لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة ببعض المواقع السياحية والأثرية خاصة تلك الخاصة ببعض النقاط الواقعة على مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر ولا سيما وأن الروتاري لديه لجنة متخصصة لمسار العائلة المقدسة.

الدورة الثانية عشر لمؤتمر روتاري مصر بمدينة شرم الشيخ

وخلال اللقاء تم استعراض أهم الفعاليات المستقبلية التي سوف ينظمها روتاري مصر خلال الفترة المقبلة، ومنها الدورة الثانية عشر لمؤتمر روتاري مصر بمدينة شرم الشيخ في شهر مايو المقبل حيث تم توجيه الدعوة لوزير لحضور هذا المؤتمر.

كما تم التطرق للزيارة المرتقبة لرئيسة منظمة الروتاري الدولية التي ستقوم بها إلى مصر.

وحضر الاجتماع عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمهندس عبد الحميد العوا المحافظ السابق لروتاري مصر، وإيناس أحمد العماوي نائب محافظ روتاري مصر، والمهندس حسام فرحات المحافظ القادم روتاري مصر، ونيفين بدر الدين المحافظ بعد القادم لروتاري مصر.



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