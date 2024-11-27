بعد رأس الحكمة، الحكومة تكشف عن مشروع استثمار عقاري جديد لصالح قطر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:32 مساءً - كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن طفرة في الاستثمارات القطرية في مصر الفترة المقبلة بعد زيارة رئيس الوزراء القطري.

الاستثمارات القطرية في مصر

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: أن رئيس وزراء قطر بحث مع نظيره الدكتور مصطفى مدبولي الاستثمار في مصر وخاصة في الساحل الشمالي الغربي، حيث توجد هناك مناطق تصلح للاستثمار العقاري.

مشروع قطري في الساحل الشمالي

وتابع: لا تزال المشاورات المصرية القطرية جارية بشأن كافة التفاصيل الخاصة بإنشاء مشروع استثمار عقاري قطري في الساحل الشمالي الغربي بعد صفقة رأس الحكمة، وسيتم إعلان كافة التفاصيل بمجرد الانتهاء منها وإتمام الإتفاق.

مدبولي ونظيره القطري يترأسان جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين المنتدى الاستثماري المصري القطري، منصة لشراكات استراتيجية تُغير خريطة الاستثمار في 2025

طفرة استثمارية قطرية كبيرة في مصر

ولفت إلي أن الفترة المقلة ستشهد طفرة استثمارية قطرية كبيرة في مصر تعكس مدى قوة العلاقات بين القاهرة والدوحة خلال الفترة الأخيرة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، جلسة مباحثات موسعة، اليوم، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.

وشارك في الجلسة عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين المصري والقطري.

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