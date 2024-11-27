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بعد رأس الحكمة، الحكومة تكشف عن مشروع استثمار عقاري جديد لصالح قطر - أخبار كلمتك

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بعد رأس الحكمة، الحكومة تكشف عن مشروع استثمار عقاري جديد لصالح قطر - أخبار كلمتك

بعد رأس الحكمة، الحكومة تكشف عن مشروع استثمار عقاري جديد لصالح قطر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:32 مساءً - كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن طفرة في الاستثمارات القطرية في مصر الفترة المقبلة بعد زيارة رئيس الوزراء القطري.

 

الاستثمارات القطرية في مصر

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: أن رئيس وزراء قطر بحث مع نظيره الدكتور مصطفى مدبولي الاستثمار في مصر وخاصة في الساحل الشمالي الغربي، حيث توجد هناك مناطق تصلح للاستثمار العقاري.

 

مشروع قطري في الساحل الشمالي

وتابع: لا تزال المشاورات المصرية القطرية جارية بشأن كافة التفاصيل الخاصة بإنشاء مشروع استثمار عقاري قطري في الساحل الشمالي الغربي بعد صفقة رأس الحكمة، وسيتم إعلان كافة التفاصيل بمجرد الانتهاء منها وإتمام الإتفاق.

مدبولي ونظيره القطري يترأسان جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين

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طفرة استثمارية قطرية كبيرة في مصر

ولفت إلي أن الفترة المقلة ستشهد طفرة استثمارية قطرية كبيرة في مصر تعكس مدى قوة العلاقات بين القاهرة والدوحة خلال الفترة الأخيرة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، جلسة مباحثات موسعة، اليوم، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.

وشارك في الجلسة عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين المصري والقطري.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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