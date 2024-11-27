وزير الاتصالات يبحث مع مسؤولين حكوميين صربيين التعاون في مجال مراكز البيانات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:48 مساءً - عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع بوبان ميهايلوفيتش مساعد مدير مكتب تكنولوجيا المعلومات والحكومة الإلكترونية بصربيا، ودانيلو سافيتش مدير تكنولوجيا سحابة البيانات بحضور باسل صلاح سفير جمهورية مصر العربية لدى صربيا.

زيارة وزير الاتصالات لصربيا

جاء ذلك خلال زيارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمركز البيانات الحكومي في مدينة كراغوييفاتش بجمهورية صربيا؛ حيث تناول الاجتماع سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال مراكز البيانات.

وقام د. عمرو طلعت بجولة داخل مركز البيانات الحكومي؛ اطلع خلالها على إمكانيات المركز المقام على مساحة 4 أفدنة؛ حيث يدعم المركز الجهود المبذولة لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات الإلكترونية في صربيا، كما يمثل أحد الخطوات المهمة التي تجسد التقدم التكنولوجي التي تشهده صربيا.



وأشاد د. عمرو طلعت بالتجربة الصربية في مجال مراكز البيانات، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بصناعة مراكز البيانات؛ معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال.

أوضح بوبان ميهايلوفيتش أن مركز البيانات الحكومى تم تأسيسه وفقا للمعايير العالمية وهو تابع لمجلس الوزراء الصربي ومرتبط بمركز البيانات ببلجراد. ويوفر خدمات الحوسبة السحابية والاستضافة وتخزينًا آمنًا للبيانات للإدارة الحكومية والحكم الذاتي المحلي، فضلًا عن المستخدمين التجاريين، بما فى ذلك كبرى الشركات التكنولوجية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات. كما أنه يوفر خدماته لمجمعات العلوم والتكنولوجيا والشركات الناشئة.



وفي سياق متصل؛ عقد د. عمرو طلعت لقاءً مع د. فلاديمير سيزلاج رئيس شركة فلاتاكوم المتخصصة في البحث والتطوير وتوفير الحلول التكنولوجية؛ وذلك بحضور ديان ريستيتش وزير الاعلام والاتصالات الصربى، وسفير مصر لدى صربيا؛ تناول اللقاء بحث فرص التعاون مع الشركة الصربية فى مجالات البحث والتطوير واستخدامات الذكاء الاصطناعى اعتمادا على الكفاءات الشابة في مصر.



كما عقد د. عمرو طلعت اجتماعا مع د. بوريس دومنيك عميد كلية العلوم التقنية بجامعة نوفي ساد وعدد من قيادات الكلية الرائدة فى مجال التعليم الهندسي في صربيا؛ تم خلاله بحث سبل التعاون في مجالات بناء القدرات الرقمية والبحث والتطوير. وذلك بحضور سفير مصر لدى صربيا.



هذا وتعد جامعة نوفى ساد واحدة من كبرى المؤسسات التعليمية والبحثية في أوروبا الوسطى.



وخلال اللقاء أوضح د. عمرو طلعت التخصصات والبرامج التعليمية التي تقدمها جامعة مصر للمعلوماتية والتي يتم تنفيذها بالشراكة مع جامعات دولية مرموقة، مشيرًا إلى أنه يمكن تعزيز التعاون بين جامعة مصر للمعلوماتية وكلية العلوم التقنية فى تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة.



واستعرض عميد كلية العلوم التقنية التخصصات والبرامج التعليمية التي تُقدمها الكلية والتي تشمل الهندسة الكهربائية والميكانيكية والمدنية، بالإضافة إلى علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى فرص التعاون المشترك في بناء القدرات فى المجالات عالية التخصص وتنفيذ مشروعات مشتركة للبحوث والتطوير وتطبيقات التكنولوجيات البازغة مثل الذكاء الاصطناعي.



كذلك قام د. عمرو طلعت بجولة فى منطقة العلوم والتكنولوجيا والتى تضم عدد من الشركات التكنولوجية الناشئة المبتكرة، ومراكز البحث والتطوير للشركات الكبرى، وجامعة نوفي ساد.

نموذج عمل منطقة العلوم والتكنولوجيا



وخلال الجولة اطلع د. عمرو طلعت على نموذج عمل منطقة العلوم والتكنولوجيا والتي يتم من خلالها التشبيك بين أساتذة الجامعة والطلاب والشركات الصغيرة والمتوسطة، كما اطلع على عدد من النماذج الناجحة في الشركات الصغيرة التي تم احتضانها في المنطقة.



حضر الاجتماعات المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة شيرين الجندي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإستراتيجية والتنفيذ، وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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