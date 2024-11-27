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مش بفهم حاجة منه، ويجز يسخر من رامي صبري ويشعل الأزمة من جديد - أخبار كلمتك

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مش بفهم حاجة منه، ويجز يسخر من رامي صبري ويشعل الأزمة من جديد - أخبار كلمتك

مش بفهم حاجة منه، ويجز يسخر من رامي صبري ويشعل الأزمة من جديد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:57 مساءً - فاجأ مطرب الراب الشاب، ويجز، جمهوره ومتابعيه، بإشعال الأزمة من جديد بينه وبين الفنان رامي صبري، بعد دعم الشاعر تامر حسين.

في هذا السياق، أعاد ويجز، منشور تامر حسين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلق عليه بقوله: "حصل خير يا جماعة رامي صبري، ده زي ابني بالظبط وهو شطور وقمور ومجتهد أنا بس في اللقاء كنت حاسه كده بيجامل من ورا قلبه عشان الجمهور ميغلطهوش وفرق أجيال بقي مش بفهم حاجة منه خالص فتلاقيني مخدتش بالي".

 

رسالة تامر حسين لـ رامي صبري 

على الجانب الآخر، حرص الشاعر تامر حسني على دعم رامي صبري، وذلك من خلال منشور كتبه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” موجها حديثه لـ رامي صبري، "شهادتي فيك مجروحة أنت صوت عبقري مش محتاج رأيي وخطواتك ما شاء الله لطريق النجاح بتكبر وتزيد وكل سنة عندك هيت ناجح ومكسر الدنيا ولسة شايف ترتيب أنغامي أنت رقم ٢ في الاستماع بعد الهضبة ألبوم مكانك وفي الصدارة".

 

وتابع، "تصريح مش موفق مِن ويجز رغم إن شفت له أكتر من لقاء كان راجل مُثقف ومُهذب جايز يكون واخد على خاطره أو فِهم كلامك غلط، إنما الأرقام اللى قالها مش أرقامك ولا الطريقة مُناسبة وأنت الكبير يا روما.. ويجز لو يعرف إنت أول واحد باعتلى أغنية البخت وبتقولى الراجل ده عنده حاجة مختلفة مكنش هيزعل كده دي شهادة حق والله".

رامي صبري يرد على حديث تامر حسين 

ورد رامي صبري على تامر حسين وكتب، "حبيبي تامر حسين الشاعر الكبير العظيم شكرا علي كلامك الجميل اللي زيك.. ويجز أخويا الصغير وأنا مسامحه وحصل خير".

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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