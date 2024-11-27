دوري أبطال أوروبا، شالكة الألماني يتقدم على سرفينا زفيزدا الصربي بالشوط الأول - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، شالكة الألماني يتقدم على سرفينا زفيزدا الصربي بالشوط الأول - أخبار كلمتك

أشرف صبحي يشهد مؤتمر الإعلان عن النسخة الثالثة من معرض سبورتس إكسبو - أخبار كلمتك

أشرف صبحي يشهد مؤتمر الإعلان عن النسخة الثالثة من معرض سبورتس إكسبو - أخبار كلمتك

تعادل سلبي بين شتورم جراتس وجيرونا بالشوط الأول في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

تعادل سلبي بين شتورم جراتس وجيرونا بالشوط الأول في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية وشؤون المغتربين يلتقي بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الايطالي لبحث العلاقات الثنائية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية وشؤون المغتربين يلتقي بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الايطالي لبحث العلاقات الثنائية - أخبار كلمتك

استمر لمدة عام، الجامع الأزهر يختتم قراءة سنن أبي داود ويبدأ في شرح جامع الترمذي (صور) - أخبار كلمتك

استمر لمدة عام، الجامع الأزهر يختتم قراءة سنن أبي داود ويبدأ في شرح جامع الترمذي (صور) - أخبار كلمتك

هيئة الإسعاف تنقذ سيدة مسنة تزن 300 كيلو بعد تعرضها لأزمة صحية طارئة - أخبار كلمتك

هيئة الإسعاف تنقذ سيدة مسنة تزن 300 كيلو بعد تعرضها لأزمة صحية طارئة - أخبار كلمتك

وزير الكهرباء: زيادة المكون المحلى وتوطين التكنولوجيا أهم محاور خطة العمل - أخبار كلمتك

وزير الكهرباء: زيادة المكون المحلى وتوطين التكنولوجيا أهم محاور خطة العمل - أخبار كلمتك

مهمته إنهاء الحرب، ترامب يعين الجنرال المتقاعد كيث كيلوج مبعوث أمريكا إلى أوكرانيا - أخبار كلمتك

مهمته إنهاء الحرب، ترامب يعين الجنرال المتقاعد كيث كيلوج مبعوث أمريكا إلى أوكرانيا - أخبار كلمتك

محافظ بيروت يدعو مصر والمجتمع العربي للمساعدة في إعادة الإعمار - أخبار كلمتك

محافظ بيروت يدعو مصر والمجتمع العربي للمساعدة في إعادة الإعمار - أخبار كلمتك

فى حال شغور المنصب، عباس يصدر إعلانا دستوريا يحدد خليفته المؤقت لرئاسة فلسطين - أخبار كلمتك

فى حال شغور المنصب، عباس يصدر إعلانا دستوريا يحدد خليفته المؤقت لرئاسة فلسطين - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - تفاصيل ميني ألبوم بهاء سلطان «كإنك مسكن» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - تفاصيل ميني ألبوم بهاء سلطان «كإنك مسكن» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل ميني ألبوم بهاء سلطان «كإنك مسكن» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:58 مساءً - طرح الفنان بهاء سلطان، ميني ألبوم جديد بعنوان «كإنك مسكن» وهو مكون من 3 أغاني، وذلك عبر منصة أنغامي.

وشارك بهاء سلطان بوستر ألبومه الجديد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وكتب عليه: «مفيش غير ألبوم بهاء سلطان يداوينا، اسمع ألبومه الجديد كإنك مسكن ب 3 أغاني جديدة دلوقتي على أنغامي».

تفاصيل ألبوم كإنك مسكن

يتكون الألبوم الجديد لـ بهاء سلطان، من 3 أغنيات، وهم «حن عليا»، وهي من كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، وتوزيع وسام عبد المنعم، أغنية «إنت طيب»، وهي من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان أحمد محيي، وتوزيع يحيى يوسف، أغنية «كإنك مسكن»، وهي من كلمات وألحان حمادة فراويلة، وتوزيع حاتم محسن.

ألبوم كإنك مسكن

ويأتي طرح بهاء سلطان لألبوم كإنك مسكن، بعد النجاح الباهر الذي حققه بأغنيته الأخيرة «أنا من غيرك» ضمن فيلم «الهوى سلطان» بطولة منة شلبي، وأحمد داود.

آخر أعمال بهاء سلطان

وكانت آخر أعمال الفنان بهاء سلطان، هي اغنية بعنوان «المزاج عناب» وذلك عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب».

أغنية المزاج عناب، من كلمات زيزو العقرب، التركيب مصطفى توفيقي توزيع وسام عبد المنعم.

وجاءت كلمات أغنية المزاج عناب على النحو التالي: اللي سابونا ولا يلزمونا، بس تاني تاني تاني مش ها يطولولنا، احنا مالناش ايد توجعنا يعنى عدي مبنددهدتش، واللي عاوز انه يودعنا، أتأخر ليه بقي مبعدش، صريحه العبارة كنتم حالة، وبفراقكم عادي مش هحس، والحكاية مش عايزة قوالة طب حتى بص، المزاج عناب عادي من غير أحباب».

اقرأ أيضاً
موعد حفل بهاء سلطان وأحمد سعد في الكويت

قريبا.. بهاء سلطان وأحمد سعد يعلقان على حفلهم بمهرجان «موسم الكويت الغنائي»

بعد أيام من طرحها.. أغنية «أنا من غيرك» لـ بهاء سلطان تحقق نصف مليون مشاهدة

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

انفصال نور إيهاب عن خطيبها نور بدر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق