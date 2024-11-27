مشاهير العرب - تفاصيل ميني ألبوم بهاء سلطان «كإنك مسكن» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:58 مساءً - طرح الفنان بهاء سلطان، ميني ألبوم جديد بعنوان «كإنك مسكن» وهو مكون من 3 أغاني، وذلك عبر منصة أنغامي.

وشارك بهاء سلطان بوستر ألبومه الجديد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وكتب عليه: «مفيش غير ألبوم بهاء سلطان يداوينا، اسمع ألبومه الجديد كإنك مسكن ب 3 أغاني جديدة دلوقتي على أنغامي».

تفاصيل ألبوم كإنك مسكن

يتكون الألبوم الجديد لـ بهاء سلطان، من 3 أغنيات، وهم «حن عليا»، وهي من كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، وتوزيع وسام عبد المنعم، أغنية «إنت طيب»، وهي من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان أحمد محيي، وتوزيع يحيى يوسف، أغنية «كإنك مسكن»، وهي من كلمات وألحان حمادة فراويلة، وتوزيع حاتم محسن.

ويأتي طرح بهاء سلطان لألبوم كإنك مسكن، بعد النجاح الباهر الذي حققه بأغنيته الأخيرة «أنا من غيرك» ضمن فيلم «الهوى سلطان» بطولة منة شلبي، وأحمد داود.

آخر أعمال بهاء سلطان

وكانت آخر أعمال الفنان بهاء سلطان، هي اغنية بعنوان «المزاج عناب» وذلك عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب».

أغنية المزاج عناب، من كلمات زيزو العقرب، التركيب مصطفى توفيقي توزيع وسام عبد المنعم.

وجاءت كلمات أغنية المزاج عناب على النحو التالي: اللي سابونا ولا يلزمونا، بس تاني تاني تاني مش ها يطولولنا، احنا مالناش ايد توجعنا يعنى عدي مبنددهدتش، واللي عاوز انه يودعنا، أتأخر ليه بقي مبعدش، صريحه العبارة كنتم حالة، وبفراقكم عادي مش هحس، والحكاية مش عايزة قوالة طب حتى بص، المزاج عناب عادي من غير أحباب».