مشاهير العرب - أصالة تروج لحفلها القادم في الكويت بهذا الموعد «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:58 مساءً - تستعد الفنانة أصالة نصري، لإحياء حفل غنائي كبير ضمن حفلات موسم شتاء الكويت غدا الخميس الموافق لـ 28 نوفمبر، ومن المفترض أن تقدم خلاله باقة من أفضل أعمالها الغنائية.

في هذا السياق، تواصل أصالة نصري، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» الترويج لـحفلها في الكويت، وذلك من خلال الكشف عن البرومو التشويقي لحفلها غدا الموافق لـ 28 نوفمبر.

وكانت الشركة المنظمة روجت لحفل أصالة في الكويت، عبر حسابها على «إنستجرام»، معلقة عليه قائلة: «وصول ايقونة الشرق أصالة الى الكويت، لإحياء حفلها يوم الخميس 28 نوفمبر، ناطرينكم في الأرينا كويت، للحجز الرابط في البايو».

آخر أعمال أصالة

وتعد آخر أعمال أصالة طرحها لأغنية بعض الأحيان عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب».

وأغنية بعض الأحيان، لـ أصالة بالتعاون مع شركة الصوتيات روتانا، من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، وألحان أحمد الهرمي.

وتتضمن كلمات أغنية بعض الأحيان لـ أصالة الآتي: «بعض الأحيان المفارق فيه خير، لين صار اللي تحب ما فيه خير، غلطتي داريت ودللتك كثير، وانت فسرت إهتمامي إنهزام، إعتبر نفسك من اللحظة غريب، إنتهى وقت الدلع و الاهتمام، كنت غافل يوم سميتك حبيب، إنت كذبة وكل أحاسيسك كلام، يوم حبي لك ملى كل الجهات، ومعي حققت كل الأمنيات، إنت ماقّدرت مني التضحيات، لين ضيعت الهوى والإنسجام».