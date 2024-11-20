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إليسا: لن أسامح في حياتي كل من بهدلوا لبنان واللي مش عاجبه يسكت - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 05:08 صباحاً - عبرت الفنانة اللبنانية إليسا عن ألمها الشديد بسبب الأوضاع المأساوية التي يعيشها وطنها لبنان هذه الفترة على الأصعدة كافة .

 

وكتبت إليسا في تدوينة لها عبر موقع التدوينات القصيرة إكس: "ما راح أسامح بحياتي كل حدا بهدل لبنان وشعبه وأوصله لهون.. واللي مش عاجبه يعيرني سكوته".

 

إليسا تعلق حفلاتها لفترة بسبب الأوضاع في لبنان

وفي وقت سابق كانت إليسا علقت حفلاتها الغنائية لفترة بسبب الأوضاع التي تمر بها بلدها لبنان، لكنها عادت واستأنفت نشاطها مؤخرًا.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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