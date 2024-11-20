منتجة الفيلم المغربي "أنا مش أنا" تكشف سر دبلجة الفيلم للهجة المصرية (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 03:48 صباحاً - كشفت المنتجة المغربية فاطنة بن كيران عن تفاصيل وتحضيرات فيلمها المغربي “أنا مش أنا” المشارك في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

تفاصيل الفيلم المغربي أنا مش أنا

وقالت “فاطنة” خلال لقائها مع ڤيتو: "الفيلم حقق نجاحًا كبيرًا بالمغرب لكن اللهجة المغربية صعبة على الجميع، لذلك قررنا دبلجته باللهجة المصرية لأنها تتدخل البيوت منذ زمن واحنا كبرنا معاها".

وأضافت: "أتمنى الفيلم ينال إعجاب الجمهور نحن اقتربنا إليهم من خلال الدبلجة المصرية واحنا كعرب ثقافتنا متقاربة والفيلم كوميدي ويحمل رسالة جيدة".

وحرص اللاعب المغربي، محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، على التواجد بالسجادة الحمراء للفيلم المغربي أنا مش أنا وذلك على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

فيلم أنا مش أنا

ويجمع فيلم أنا مش أنا نخبة من نجوم السينما المغربية، من بينهم عزيز داداس ومجدولين الإدريسي، ودنيا بوطازوت، وسكينة درابيل، ووِصال بيريز، والفيلم من تأليف وإخراج هشام الجباري، وهو عمل كوميدي.

مهرجان القاهرة السينمائي

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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