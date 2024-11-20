أدوراي تقيلة، نادين نجيم تكشف سر عدم مشاركتها في الأعمال الفنية المصرية (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 01:08 صباحاً - كشفت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، السبب وراء عدم تمثيلها في مصر حتى الآن، مؤكدة أن لديها الرغبة في المشاركة بالأعمال الفنية المصرية لكن لم تحن الفرصة لذلك.

طموح نادين نجيم

وأضافت خلال لقائها ببرنامج صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس بقناة "دي إم سي": "للأسف الأدوار التي تعرض عليَّ لا تلبي طموحي، وغير جيدة لذلك لم أظهر في أي عمل تمثيلي مصري حتى الآن".

رغبة نادين نجيم تجاه المصريين

وتابعت نادين نجيم: "أنا عايز أفوت لقلوب الشعب المصري وأطلع كل إمكانياتي التمثيلية لذلك أنتظر الدور المناسب لذلك، للأسف العروض اللي بستقبلها بتكون إمكانياتها محدودة وأي حد ممكن يلعبها علشان كده بعتذر عنها".

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ولفتت: "أنا عملت أدوار تقيلة أما الأدوار الخفيفة ما بعرفش أعملها بحس إني بقع في شبر مية، الدور الخفيف أو القليل بلاقيه بياخد إهتمام ويشعرني بالقلق أكتر من الدور الصعب".

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تعليقات الجمهور المصري تجاه نادين نجيم

وعن تعليقات الجمهور المصري بشأنها، قالت نادين نجيم: "مفيش مرة سمعت شيء ضايقني في مصر من المصريين ولما أزور البلد بفرح لأن طريقتهم فيها حب وود من القلب، الشعب المصري ما بيجاملش حد وإذا حب بيحب بجد ومن قلبه، هو شعب مش سهل يحب حد من بلد تانية وبيتكلم لهجة مختلفة، وأجده شعب تعليقاته لي إيجابية وشديدة الاحترام".

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