مشاهير العرب - ظهور مصطفى شعبان وهدى الناظر في حفل عيد ميلاد نسرين إمام (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:58 مساءً - تصدر أحدث ظهور للفنان مصطفى شعبان، والفنانة هدى الناظر مديرة أعمال الفنان عمرو دياب سابقا، مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل»، ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، والذي يعد الظهور الأول لهما عقب زواجهما.

مصطفى شعبان وهدى الناظر في حفل عيد ميلاد نسرين إمام

وكان الظهور الأخير لـ مصطفى شعبان وهدى الناظر في حفل عيد ميلاد نسرين أمين، استحوذ على أنظار قطاع كبير من الجمهور، والذي نظمته بحضور عدد كبير من نجوم الفن، من ضمنهم، الفنان عمرو دياب، ليلى علوي، كريم عبد العزيز، خالد النبوي، نسرين طافش وزوجها هاني سعد، نيكول سابا، شريف منير، ونجلاء بدر.

أخر أعمال مصطفى شعبان

ويستعد الفنان مصطفى شعبان لخوض سباق مسلسلات رمضان 2025 من خلال مسلسل حكيم باشا، والمسلسل من إخراج أحمد خالد أمين، ويقدم النجم مصطفى شعبان دور البطولة الرئيسي في هذا العمل المرتقب.

ويضم مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان، عددًا من نجوم الفن أبرزهم، دينا فؤاد، رياض الخولي، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، وأخرين من نجوم الفن.

أحداث مسلسل حكيم باشا لـ مصطفى شعبان

وتدور أحداث مسلسل حكيم باشا، في إطار تشويقي مثير، حول تعرض مصطفى شعبان للمطاردة من قبل عصابة متخصصة في الآثار، تسعى للحصول على ما بحوزته من قطع أثرية، مما يضعه في مواجهة قوية ومباشرة مع أحمد صيام، ويخلق جوًا من التحديات المتواصلة والصراعات الملحمية.

من هي هدى الناظر زوجة مصطفى شعبان الجديدة؟

- هدى الناظر ولدت في القاهرة عام 1982.

- هدى الناظر تبلغ من العمر 42 عاما.

- هدى الناظر تخرجت في الجامعة الأمريكية عام 2006.

- هدى الناظر بدأت مسيرتها الفنية بعد انتهاء الجامعة.

- هدى الناظر دخلت مجال الإعلانات وعملت لدى شركة إنتاج إعلامي.

- هدى الناظر عملت بعد ذلك في مجال إدارة الأعمال الفنية.

- هدى الناظر كانت مديرة أعمال الفنان عمرو دياب من 2007 لـ 2018.