مشاهير العرب - بعد تشييع الجثمان.. موعد ومكان عزاء والدة الإعلامية مفيدة شيحة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 06:42 مساءً - حددت الإعلامية مفيدة شيحة يوم الإثنين 11 نوفمبر الجاري موعدا لتلقي عزاء والدتها التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ومن المقرر أن يقام عزاء والدة الإعلامية مفيدة شيحة في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، بقاعة الروضة عقب صلاة المغرب.

جنازة والدة الإعلامية مفيدة شيحة

وشيع خلال الساعات الماضية جثمان والدة الإعلامية مفيدة شيحة من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، بعد أن غيبها الموت عن عالمنا يوم السبت الماضي.

وشهدت صلاة الجنازة حضور عدد كبير من مشاهير الإعلام والأهل والأصدقاء لمساندة الإعلامية مفيدة شيحة في هذا الظرف الصعب أبرزهم: سهير جودة، رولا خرسا، وبوسي شلبي وآخرين.

وفاة والدة مفيدة شيحة

وفي وقت سابق أعلنت الإعلامية مفيدة شيحة، عن وفاة والدتها، عبر حسابها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتبت عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. والدة الإعلامية مفيدة شيحة في ذمة الله، نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

مفيدة شيحة، إعلامية مصرية اشتهرت بتقديم برنامج بعنوان "الستات مايعرفوش يكدبوا" بمشاركة الإعلاميتين "منى عبد الغني وسهير جودة"، حيث تناقش خلاله العديد من القضايا التي تهم كل فئات المجتمع، مع العديد من المختصين في شتّى المجالات.

أبرز المعلومات عن الإعلامية مفيدة شيحة

- ولدت الإعلامية مفيدة شيحة عام 1971.

- قدمت الإعلامية مفيدة شيحة العديد من برامج المنوعات.

- تعاقدت الإعلامية مفيدة شيحة مع قناة CBC على «الستات مايعرفوش يكدبوا» لمدة 10 سنوات.

- تقدم الإعلامية مفيدة شيحة على قناة «النهار» برنامج الستات الآن مع الإعلامية سهير جودة.