مشاهير العرب - محمد العدل يكشف عن سبب وفاة محمد رحيم (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 02:52 مساءً - كشف المخرج محمد العدل، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن سبب وفاة الملحن محمد رحيم خلال الساعات القليلة الماضية، والذي رحل عن عمالنا صباح السبت متأثرا بأزمة قلبية مزمنة.

وشارك محمد العدل، صورة عبر حسابه على «فيسبوك»، معلقا عليها قائلا: «خبر صادم و حزين، الملحن الكبير محمد رحيم في ذمة الله، محمد كان اخ و صديق من اكتر من 20 سنة، كم ذكريات و ضحك و لحظات فن كبيرة بيننا عمري ما حنساها».

وأضاف: «محمد مات من عدم التقدير، كان دائما يشتكيلي إنه مش واخد حقه إعلاميا رغم أنه من أهم ملحنين العالم بجوائز عالمية رسمية ومعتمدة، إلا أنه إعلاميا مكنش حد بيهتم بالجوائز دي ولا كأنه عمل حاجة».

وتابع: «محمد مات من المجاملات و المحسوبية و ال trend الزائف، امتي الفنان الحقيقي في الزمن ده هياخد حقة؟، امتى اللي أضاف و متع الناس هو أضاف ومتع الناس هو اللي يتصدر المشهد؟، خلاص يا حبيبي مش هعرف أقولك متزعلش تاني وأجيلك الاستوديو أضحكك ونغني سوا.. بقلبك الأبيض وأخلاقك وفنك وحساسيتك المفرطة، أكيد أنت عند ربنا في مكان أحسن بكتير من دنيا ظالمة و جائرة، هتوحشني قوي، ادعو له لأنه والله يستاهل».

وفاة محمد رحيم

وكان الملحن محمد رحيم قد تعرض مؤخرًا لذبحة صدرية دخل على إثرها المستشفى لتركيب دعامات وإجراء قسطرة في القلب.

وبعد إجراء العملية، خرج من المستشفى وطمأن جمهوره عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، قائلاً: «بطمنكم عليه والحمد لله، أجريت عملية بسيطة «قسطرة»، وبقيت زي الفل، وربنا شفاني وعدت على خير، الحمد لله، ربنا ما يحرمني منكم أبدًا.. وكل الناس تطمئن، الحمد لله»، إلا أنه تعرض لأزمة صحية جديدة في الساعات الماضية، ليفارق الحياة تاركًا وراءه إرثًا فنيًا كبيرًا، وهذا هو السبب الظاهري لوفاة الملحن محمد رحيم.

السبب الحقيقي لوفاة الملحن محمد رحيم

وبعد انتشار السبب الظاهري والذي أقنع الكثيرون، تقرر تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم، ما زاد الأمر غموضًا، ليكشف مصدر مطلع في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، عن أن سبب تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز الـ45 عامًا، هو وجود شبهة جنائية حول سبب الوفاة.

وقال المصدر: «تقدم الدكتور طاهر رحيم، شقيق المتوفي، ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة الهرم، يطالب فيه بفتح تحقيق موسع للكشف عن ملابسات وفاة محمد رحيم، خاصة بعد تضارب أقوال سائق الملحن الخاص مع أقوال مدير أعماله الذي يعمل معه منذ 10 سنوات».