مشاهير العرب - «عايزة أفرح البنات».. ياسمين رئيس تطلق حملة «فستانك يفرح غيرك»| فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 02:52 مساءً - ياسمين رئيس.. تصدرت الفنانة ياسمين رئيس تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أطلقت حملة بعنوان «فستانك يفرح غيرك»، لـ إهداء فستان زفافها لفتاة تكون في ظروف مشابهة لظروف «وردة»، وهي الشخصية التي لعبت دورها في فيلم «الفستان الأبيض».

ياسمين رئيس تطلق حملة «فستانك يفرح غيرك»

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عبرت فيه عن الذكريات الجميلة التي يحملها فستان زفافها الأبيض، والذي كان شاهدًا على أسعد لحظات حياتها قائلة: لما جيت أعمل فرحي حسيت إن الفستان الأبيض أو فستان الفرح حاجة مهمة، بيخليكي تحسي إن إنتي رجعتي طفلة تاني».

وأعلنت ياسمين عن قرارها بإهداء فستانها لإحدى الفتيات لتعيش به فرحة يوم زفافها، قائلة: «زي وردة في فيلم الفستان الأبيض، أحب أدي فستاني الأبيض لبنت عشان تفرح بيه زي ما أنا فرحت بيه يوم فرحي»، وأضافت ياسمين أنها ستسلم الفستان بنفسها للفتاة داخل السينما.