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عمرو دياب ينعي الملحن محمد رحيم، ماذا قال؟ - أخبار كلمتك

عمرو دياب ينعي الملحن محمد رحيم، ماذا قال؟ - أخبار كلمتك

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عمرو دياب ينعي الملحن محمد رحيم، ماذا قال؟ - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 02:51 مساءً -  نعى الفنان  عمرو دياب الملحن الراحل محمد رحيم،  الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت. 

وفاة محمد رحيم 

 وكتب عمرو دياب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلا: “أنعى ببالغ الحزن والأسى رحيل الملحن المبدع محمد رحيم. خالص التعازي لأسرته ومحبيه، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته”. 

الملحن محمد رحيم 

محمد رحيم  ملحن وموزع مصري من مواليد 9 ديسمبر 1979،  تعاون مع الفنان عمرو دياب والفنان حميد الشاعري في ألبوم عودوني سنة 1998 من خلال أغنية “وغلاوتك” وكانت أول ألحانه وعمره 19 سنة، وألبوم “أكتر واحد” سنة 2001 باللحن الشهير “حبيبي ولا على باله” حيث كان لم يكمل 22 من عمره.

وبعدها تعاون مع الكثير من الفنانين أبرزهم عمرو دياب، أنغام، أصالة نصري، محمد حماقي، آمال ماهر، إليسا، حسين الجسمي، هشام عباس، خالد عجاج، خالد سليم، محمد محيي، سميرة سعيد، شيرين عبد الوهاب. 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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