مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. تفاصيل شخصية محمد نجاتي في «حكيم الباشا» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 06:25 مساءً - يشارك الفنان محمد نجاتي، في مسلسل «حكيم الباشا» بطولة النجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ومن المقرر أن يجسد محمد نجاتي، خلال أحداث العمل شخصية ابن عم حكيم الذى يجسده مصطفى شعبان، ويظهر له كل الكره خلال أحداث العمل بسبب تميزه عليه في كل شيء.

أحداث مسلسل حكيم الباشا

ولأول مرة، يخوض الفنان مصطفى شعبان، تجربة الدراما الصعيدية، في مسلسل حكيم باشا، الذي تدور أحداثه حول تجارة الآثار في إحدى المناطق الشعبية في مصر، ويدخل مصطفى شعبان في مشكلة أمام منذر رياحنة، كما يظهر رياض الخولي بدور عم مصطفى شعبان ويدخلان في صراعات كبيرة، والمسلسل مكون من 30 حلقة.

أبطال مسلسل حكيم الباشا

ويضم مسلسل حكيم الباشا، بجانب مصطفى شعبان، عدد من النجوم أبرزهم: سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، أحمد صيام، منذر رياحنة، سلوى عثمان، ولأول مرة السورية يارا قاسم، ومازالت الشركة المنتجة للعمل تواصل التعاقد من الفنانين.