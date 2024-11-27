حالات وشروط حصول المطلقة على معاش زوجها المتوفي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:44 مساءً - تتزايد محركات البحث من قبل المواطنين حول، حالات وشروط حصول المطلقة علي معاش زوجها المتوفي وذلك وفقًا لما حدده قانون التأمينات والمعاشات.

ومن خلال السطور التالية نستعرض، حالات وشروط حصول المطلقة علي معاش زوجها المتوفي.

حالات وشروطحصول المطلقة علي معاش زوجها المتوفي

قانون التأمينات الاجتماعية حدد حالات وشروط حصول المطلقة علي معاش زوجها المتوفي وتضمنت الحالات والشروط ما يلي:

- أن يكون الزواج موثقا بشكل رسمي أو مثبت بحكم قضائي.

- يحق للمطلقة الحصول على معاش طليقها المتوفى خلال فترة العدة التي تقدر بـ100 يوم من تاريخ الطلاق.

- في حال حمل المطلقة التي توفى عنها زوجها “صاحب المعاش أو المؤمن عليه” في الحصول على معاش طليقها حتى تضع حملها.

الحالات التي تحرم فيها المطلقة من الحصول على المعاش

وعن الحالات التي تحرم فيها المطلقة من الحصول على المعاش فقد حدد القانون ذاته الحالات التي تحرم فيها الابنة المطلقة أو غير المطلقة من الحصول على المعاش وتضمنت ما يلي:

ـ أن يكون ذلك في حالة زواج البنت، أو عند الالتحاق بوظيفة تحمل رقم تأميني توفر لها دخلا يساوي قيمة المعاش أو يزيد عنه

ـ إذا قل الدخل عن المعاش يصرف لها الفارق من تاريخ التحاقها بالعمل.

حالات الجمع بين معاشين

ويمكن الجمع بين معاشين فى بعض الحالات التي حددها قانون التأمينات والمعاشات الجديد والتي تشمل مايلي:-

- وفقا لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون.

- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة، وذلك دون حدود.

- تتضمن الحالات التى يجوز لها الجمع بين معاشين يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهما دون حدود.

- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.

حالات الجمع بين أكثر من معاش

وحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد حالات الجمع بين أكثر معاش.

وهذه الاستثناءات هي:

1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقًا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.

2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها مُنتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

6- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

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