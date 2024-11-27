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الكونفيدرالية الأفريقية، الزمالك يفشل في هز شباك بلاك بولز بعد 25 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

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الكونفيدرالية الأفريقية، الزمالك يفشل في هز شباك بلاك بولز بعد 25 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

الكونفيدرالية الأفريقية، الزمالك يفشل في هز شباك بلاك بولز بعد 25 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:45 مساءً - الكونفيدرالية الأفريقية، استمر التعادل السلبي بين الزمالك ولاك بولز بطل موزمبيق، بعد مرور 25 دقيقة من المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

سيطر الزمالك على مجريات الأمور منذ الدقائق الأولى وأهدر أكثر من فرصة كان أخطرها عن طريق زيزو بعد اختراق من الجبهة اليسرى انتهت بعرضية قابلها زيزو بتسديدة فوق العارضة.

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فيما رد فريق بلاك بولز بتصوية قوية بعد عرضية من الجبهة اليمنى أنقذها محمد عواد قبل تجاوز خط المرمى.

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تشكيل الزمالك أمام بلاك بولز 

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو"..

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

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ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي ومحمود حمدي "الونش" ومحمود بنتايج ومصطفى الزناري وأحمد محمود وزياد كمال وكونراد ميشالاك وحسام أشرف وعمر فرج.

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مجموعة الزمالك في الكونفيدرالية الأفريقية 

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.

الزمالك يبحث عن الفوز في الكونفيدرالية 

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز في أول جولة بالمجموعات وتجنب أي تعثر من أجل عدم الدخول في حسابات معقدة وبحثا عن التأهل كأول مجموعته. 

كما يسعى الزمالك لمصالحة جماهيره بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام المصري البورسعيدي في بطولة الدوري المصري الممتاز. 

يذكر أن المصري البورسعيدي فاز منذ قليل على نظيره أنيمبا النيجيريا بهدفين نظيفين، ليتصدر المجموعة برصيد 3 نقاط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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