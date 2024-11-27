زوجة المطرب إسماعيل الليثي تصالحه بـ أيفون بعد وفاة نجله بأيام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:25 مساءً - حرصت الميكب أرتست شيماء سعيد، على مصالحة زوجها، بسبب الخلافات التى نشبت بينهما، عقب وفاة نجله رضا بأيام قليلة.

وفي هذا السياق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فيديو لـ شيماء وهي تهدي زوجها المطرب الشعبي، إسماعيل الليثي، موبايل أيفون حديث، وهو ما أثار حالة من الجدل في الساعات الماضية.

على الجانب الآخر، قال المطرب الشعبي إسماعيل الليثي: إنه هو وأسرته وخاصة والدته، مازالوا في صدمة، بسبب رحيل نجله رضا، بشكل مفاجئ، كما تحدث عن زوجته وحضورها فرح شقيقتها الذي تصدر التريند الأيام الماضية.

وأضاف خلال حلوله ضيفا مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، ببرنامج واحد من الناس، على شاشة الحياة: «كنت زعلان من مراتى بسبب ذهابها إلى فرح أختها، وقعدت معها يوم كامل وكان نفسي ما تروحش ولم أقم بمنعها، وأختها عملت فيديو، وأنهم فرحانين، واتصلت اتخانقت معاها، ولكن هي مدخلتش الفرح، وأنا لم انفصل عن زوجتي».

وتابع: «أنا أكل عيشي هو الغناء في الأفراح ومصدر دخلي، ووجدت عددا كبيرا من الصفحات تتحدث عن إسماعيل الليثي، وزوجته شيماء سعيد، وأنهم في مشكلة بسبب فرح أختها، وكل الأمر أنها ذهبت وجلست مع أختها وعملت المكياج لها ولكنها لم تشارك في الفرح والزفة».

واستكمل: «ما قام به أهل زوجته غلط، ولا يصح ولكن ليس له علاقة بهم، ويهمه زوجته فقط، وفي النهاية أنا مسامح، ومركز في شغلي فقط واهتم له ولا أشغل بالي بالسوشيال ميديا».

وفي الختام وجه رسالة إلى ابنه الراحل رضا «ابن عمري»: وحشتني ونفسي أشوفك تاني وأقابلك في الجنة أنا وأمك، وليس في يدي شيء والحمد لله ربنا يرحمك.

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