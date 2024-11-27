هنجاريا تدعم جهود المغرب لحل قضية الصحراء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:28 مساءً - أعربت هنجاريا عن دعمها للجهود التي تبذلها المملكة المغربية لحل قضية الصحراء المغربية، ودعمها كذلك لمخطط الحكم الذاتي المقدم من المغرب سنة 2007، على اعتبار أنه "الأساس الأكثر مصداقية" لتسوية هذا النزاع.

وقد عبرت هنجاريا عن هذا الموقف، في بيان مشترك تم التوقيع عليه عقب لقاء، جرى اليوم الأربعاء بالرباط، بين وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ونظيره الهنجاري، بيتر سيارتو.

البحث عن حل لقضية الصحراء المغربية

وجدد الوزيران دعمهما للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، ولجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء، وفقا لقرارات مجلس الأمن".

وجاء في البيان المشترك كذلك أن المغرب وهنجاريا يؤكدان على دورهما الإيجابي والبناء في الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلم في منطقتيهما، معربين عن "تشبثهما بهذه المبادئ، وكذا بالحل السلمي للنزاعات واحترام الوحدة الترابية وسيادة الدول".

يضاف موقف هنجاريا إلى مجموعة من المواقف الايجابية التي عرفها هذا الملف، وهو موقف يساهم، وفق وجهة النظر المغربية، في توطيد الزخم الذي تكرس في الآونة الأخيرة، والذي رحب به وأشاد به القرار الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وحث على اغتنامه على نحو جيد لإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده.

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