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حزب الله: نراقب انسحاب العدو وأيدي مجاهدينا ستبقى على الزناد - أخبار كلمتك

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حزب الله: نراقب انسحاب العدو وأيدي مجاهدينا ستبقى على الزناد - أخبار كلمتك

حزب الله: نراقب انسحاب العدو وأيدي مجاهدينا ستبقى على الزناد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:28 مساءً - أكدت غرفة عمليات حزب الله اللبناني، مساء اليوم، أن أيدي عناصره ستبقى على الزناد، مجاهدونا على أتم الجهوزية للتعامل مع أطماع العدو واعتداءاته.

وتابعت غرفة عمليات حزب الله، أن عناصره سيتابعون تحركات وانسحابات قوات العدو الإسرائيلي إلى ما خلف الحدود، وأيدي مجاهدينا ستبقى على الزناد دفاعا عن سيادة لبنان.

جيش الاحتلال يزعم إضعاف قدرات حزب الله

من جهته قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه يعمل على مواجهة أي خروقات لـ اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله والاحتلال.

في ذات السياق  زعم المتحدث باسم الاحتلال الإسرائيلي، إضعاف حزب الله الذي هو وصفه بالمشروع الإيراني

كما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، انتشار قوات الفرقة 146 في جنوب لبنان لتنفيذ أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

من جانبه، ناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، جميع العائدين بعدم التسرع وانتظار توجيهات قيادة الجيش اللبناني حفاظا على أمنهم وسلامتهم.

هاليفي يهدد بفرض واقع جديد لسكان الشمال 

في المقابل، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هارتسي هاليفي، إن قواته متواجدة  وإذا لم ينفذ الاتفاق فإن جيش الاحتلال مستعد وحاسم لفرض قواعد واقع جديد مختلف لسكان الشمال.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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