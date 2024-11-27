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سحب السلاح، نداء عاجل من الأمم المتحدة بعد وقف إطلاق النار في لبنان - أخبار كلمتك

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سحب السلاح، نداء عاجل من الأمم المتحدة بعد وقف إطلاق النار في لبنان - أخبار كلمتك

سحب السلاح، نداء عاجل من الأمم المتحدة بعد وقف إطلاق النار في لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:29 صباحاً - رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، رسميا بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، مما يمثل نهاية محتملة للقتال المستمر والمعاناة الإنسانية في المنطقة.

 حل الصراع السابق بين إسرائيل وحزب الله

وأعرب الأمين العام عن أمله في أن يمهد هذا التطور الطريق لسلام دائم بين البلدين.

ودعا جوتيريش إسرائيل وحزب الله إلى احترام جميع الالتزامات بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا على الفور.

وشدد على ضرورة قيام الطرفين باتخاذ إجراءات فورية للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي لعام 2006 الذي سعى إلى حل الصراع السابق بين إسرائيل وحزب الله.

ويتطلب هذا القرار، المعروف بالقرار 1701، نشر القوات اللبنانية في المناطق الجنوبية المتاخمة لإسرائيل ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة، بما في ذلك حزب الله.

وأعربت منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، وقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان عن استعدادهما لدعم هذه العملية بما يتماشى مع ولاية كل منهما.

 وقف إطلاق النار في لبنان بين حزب الله وإسرائيل 

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بين حزب الله وإسرائيل حيز التنفيذ الآن عند الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت.

وفي وقت سابق، رحّب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، واصفا ذلك بأنه "نبأ سار"، متوجّها بالشكر لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لمشاركته في الجهود التي بذلت.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، مساء أمس الثلاثاء عن بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقته على الاتفاقية.

 حزب الله لن ينفذ أي عمليات هجومية ضد إسرائيل

وتضمنت البنود أن إسرائيل ستنسحب تدريجيًا من جنوب الخط الأزرق خلال فترة تصل لـ60 يومًا وأن حزب الله لن ينفذ أي عمليات هجومية ضد إسرائيل.

وجاء بالبنود أيضًا أن الالتزامات لا تلغي حق إسرائيل أو لبنان في الدفاع عن النفس وأن الجيش اللبناني له الحق في حمل السلاح في جنوب لبنان.

كما أوضحت الاتفاقية أنه ستُشكَّل لجنة للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ الالتزامات الموجودة في الاتفاقية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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