الخارجية السعودية: المملكة ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 01:47 مساءً - أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بوقف إطلاق النار في لبنان، وثمنت المملكة جميع الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن.

لبنان يبدأ مرحلة تعزيز حضور الجيش في الجنوب

وعلى إثر تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن لبنان يبدأ مرحلة تعزيز حضور الجيش في الجنوب، مشيرًا إلى أن بلاده ستبدأ مسيرة إعادة الإعمار.

تحقيق الاستقرار على الخط الأزرق

وأضاف أن الحكومة اللبنانية ملتزمة بتحقيق الاستقرار على الخط الأزرق وتطبيق القرار 1701، مشددا على أن هناك مسؤولية كبرى على الجميع.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، مساء أمس الثلاثاء عن بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان بعد إعلان رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقته على الاتفاقية.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، مساء أمس الثلاثاء عن بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقته على الاتفاقية.

حزب الله لن ينفذ أي عمليات هجومية ضد إسرائيل

وتضمنت البنود أن إسرائيل ستنسحب تدريجيًا من جنوب الخط الأزرق خلال فترة تصل لـ60 يومًا وأن حزب الله لن ينفذ أي عمليات هجومية ضد إسرائيل.

وجاء بالبنود أيضًا أن الالتزامات لا تلغي حق إسرائيل أو لبنان في الدفاع عن النفس وأن الجيش اللبناني له الحق في حمل السلاح في جنوب لبنان.

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