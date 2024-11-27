هرب من فرنسا ليخطف الأضواء أمام مانشستر سيتي، من هو الجزائري أنيس حاج؟ (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:45 مساءً - حقق فريق فينورد تعادلًا مثيرًا مع فريق مانشستر سيتي بعدما قلب تأخره للتعادل 3-3 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب “الاتحاد” في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وتصدر النجم الجزائري أنيس حاج موسى لاعب فينورد محركات البحث بمواقع التواصل الاجتماعي بعد تألقه أمام مانشستر سيتي.

وحصل أنيس حاج موسى على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

من هو أنيس حاج ؟

أنيس حاج مواليد 11 فبراير عام 2002، وهو لاعب جزائري الأصل ، بدأ مسيرته الكروية في فرنسا مع فريق تورسي قبل أن ينضم لمدرسة ناشئي لانس في عام 2022.

وتعاملت إدارة لانس معه بشكل غير احترافي ورفضوا التوقيع معه على عقد احترافي ليرحل إلى نادي شارلروا، ضمن دوري الدرجة الثالثة في بلجيكا، وشارك معه في 33 مباراة سجل فيها 8 أهداف.

وفي عام 2023، انضم لنادي باترو إيسدين البلجيكي ضمن دوري المظاليم، الذي فتح أمامه أبواب الانتقال لنادي فيتيس الهولندي على سبيل الإعارة.



وتألق أنيس حاج موسى في هولندا، ليتعاقد معه فينورد خلال الميركاتو الصيفي الأخير في صفقة بلغت قيمتها 1.8 مليون يورو.



وشارك أنيس مع منتخب الجزائر في 13 مباراة خلال الموسم الحالي بمختلف المسابقات سجل خلالها 4 أهداف من دون أن يصنع أي هدف.

وبلغ معدله التهديفي في دوري أبطال أوروبا هدف كل 90 دقيقة لعب، باعتباره سجل هدفين من 179 دقيقة خاضها في المباريات أمام ليفركوزن وبنفيكا وسالزبورغ وأخيرا مانشستر سيتي.



في المقابل، اكتفى بلعب دقيقة وحيدة مع منتخب الجزائر خلال الموسم الجديد، تحديدا خلال مواجهة غينيا الاستوائية ضمن الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا 2025.

يذكر أن عقد أنيس حاج موسى مع فينورد يمتد حتى عام 2029، كما تبلغ قيمته السوقية مليوني يورو.

وجاء الهدف الأول والثالث لـ مانشستر سيتي عن طريق هالاند في الدقيقة 44 من ركلة جزاء والدقيقة 53، بينما أحرز الثالث جوندوجان بالدقيقة 50.

وسجل ثلاثية فريق فينورد كل من أنيس حاج موسي وخيمينيز ودافيد هانكو علي الترتيب في الدقائق 75، 82، 89.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.

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