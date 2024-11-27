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نخالة يوجه رسالة إلى حزب الله: قاتلتم لنصرتنا وغيركم لم يقدم لنا شربة ماء - أخبار كلمتك

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نخالة يوجه رسالة إلى حزب الله: قاتلتم لنصرتنا وغيركم لم يقدم لنا شربة ماء - أخبار كلمتك

نخالة يوجه رسالة إلى حزب الله: قاتلتم لنصرتنا وغيركم لم يقدم لنا شربة ماء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 05:25 مساءً - وجه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، اليوم، رسالة إلى حزب الله اللبناني، بعد تطبيق وقف إطلاق النار وتوقف الحزب عن قتال العدو الإسرائيلي.

زياد نخالة يوجه رسالة إلى حزب الله

وقال زياد نخالة فى رسالته إلى حزب الله عقب تطبيق قرار وقف إطلاق النار فى لبنان، "قاتلتم وناصرتم إخوانكم في فلسطين ولم يستطع غيركم تقديم شربة ماء لشعب فلسطين، لكم المجد وأنتم تسجلون هذا الصمود وترفعون راية المقاومة عاليا".

وقال زياد النخالة في بيان: “من مقاتلي فلسطين ومقاوميها إلى مقاتلي المقاومة الإسلامية في لبنان، لكم المجد وأنتم تسجلون هذا الصمود وهذا العنفوان وما زلتم ترفعون راية المقاومة عاليا بشموخ وكبرياء رغم الجراح ورغم تكالب الأعداء وعلى رأسهم أمريكا وحلفاؤها””

الجيش اللبناني ينتشر فى جنوب الليطاني

وعلى صعيد بدء تطبيق بنود وقف إطلاق النار، قال الجيش اللبناني، باشرنا تعزيز انتشارنا جنوب الليطاني.

وتابع الجيش اللبناني، الوحدات العسكرية المعنية تنتقل من مناطق عدة إلى جنوب الليطاني وستتمركز في المواقع المحددة لها.

كما دعا الجيش اللبنانى، المواطنين العائدين لعدم الاقتراب من مناطق وجود قوات العدو في الجنوب حفاظا على سلامتهم.

حزب الله: صمود المقاومة أفشل العدوان الإسرائيلي على الشرق الأوسط

الجيش اللبناني يبدأ تعزيز انتشاره جنوب الليطاني

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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