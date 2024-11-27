الرعاية الصحية: استراتيجية لتطوير بروتوكولات علاج أمراض الغدة الدرقية والأورام والتصلب المتعدد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:13 مساءً - شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرعاية وإحدى شركات الدواء، ومثَّل الهيئة الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، ومثل شركة الدواء الدكتور شريف السداوي، المدير العام، جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى السنوي الخامس للهيئة العامة للرعاية الصحية.

تطوير بروتوكولات علاجية موحدة لعدد من الأمراض

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير بروتوكولات علاجية موحدة لعدد من الأمراض، من بينها أمراض الغدة الدرقية، هرمون النمو، التصلب المتعدد، والأورام، وذلك بهدف تقديم خدمات صحية عالية الجودة، مشيرًا إلى أن التعاون يتضمن وضع خارطة طريق متكاملة تبدأ برحلة المريض داخل المنشأة الصحية، مرورًا بوضع خطط علاجية قائمة على أسس علمية، وتوعية المرضى بخطط العلاج، وانتهاءً بتقييم كفاءة وأمان هذه الخطط لضمان تحسين النتائج الصحية.

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية أن المذكرة تشمل عدة محاور رئيسية، منها تمكين الكوادر الطبية من خلال برامج تدريبية متقدمة، وتعزيز التشخيص المبكر للأمراض، ورفع مستوى الوعي الصحي العام، إلى جانب استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الطبية، وإنشاء لوحات معلوماتية (Dashboards) لدعم اتخاذ القرارات المبنية على معلومات دقيقة.

ولفت إلى أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم البحث العلمي وتطوير العلاجات باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا أن هيئة الرعاية تمتلك قاعدة بيانات متكاملة تدعم التخطيط الدقيق لتلبية احتياجات النظام الصحي، مما يسهم في تطوير الخطط العلاجية بناءً على الاحتياجات الفعلية للمرضى.

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