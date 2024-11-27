عطل يضرب تطبيق إنستاباي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:21 مساءً - أعلنت الصفحة الرسمية لتطبيق إنستاباي، عن تعطل خدمات التطبيق عند جميع المستخدمين، مساء اليوم الأربعاء.

عطل يضرب تطبيق إنستاباي

وقالت الصفحة الرسمية في بيان لها: “نعتذر عن تعطل خدمات إنستاباي، وجار العمل على استعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن”.

يأتي ذلك بعد مواجهة المواطنين مشكلات في تشغيل تطبيق إنستاباي على هواتفهم المحمولة، مع ظهور رسالة بوجود عطل في التطبيق.

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