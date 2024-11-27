غازتك تشارك في الملتقى والمعرض الدولي للصناعة بجناح وزارة البترول - أخبار كلمتك

غازتك تشارك في الملتقى والمعرض الدولي للصناعة بجناح وزارة البترول - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. فاجعة تهز هذه المحافظة وهذا ما حدث - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. فاجعة تهز هذه المحافظة وهذا ما حدث - أخبار كلمتك

عاجل:الاتصالات تزف بشرى سارة بشان تشغيل خدمة ٤g بعدن - أخبار كلمتك

عاجل:الاتصالات تزف بشرى سارة بشان تشغيل خدمة ٤g بعدن - أخبار كلمتك

عمر مرموش يقود قائمة فرانكفورت لمواجهة ميتلاند في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

عمر مرموش يقود قائمة فرانكفورت لمواجهة ميتلاند في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

بعد أزمة السد والهلال، الاتحاد الآسيوي يتخذ قرارا بشأن حكام "دوري الأبطال" - أخبار كلمتك

بعد أزمة السد والهلال، الاتحاد الآسيوي يتخذ قرارا بشأن حكام "دوري الأبطال" - أخبار كلمتك

معهد الغمري الأزهري بالمنيب يستضيف فعاليات "بستان الإبداع" - أخبار كلمتك

معهد الغمري الأزهري بالمنيب يستضيف فعاليات "بستان الإبداع" - أخبار كلمتك

بعد ساعات من وقف إطلاق النار، إدارة بايدن تبيع صفقة أسلحة ضخمة لإسرائيل - أخبار كلمتك

بعد ساعات من وقف إطلاق النار، إدارة بايدن تبيع صفقة أسلحة ضخمة لإسرائيل - أخبار كلمتك

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة غدا.. ويتوجه لـ دمياط لإطلاق أول رحلة رورو إلى إيطاليا - أخبار كلمتك

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة غدا.. ويتوجه لـ دمياط لإطلاق أول رحلة رورو إلى إيطاليا - أخبار كلمتك

بالأرقام، مصر تحقق تقدمًا في مكافحة العنف ضد المرأة (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

بالأرقام، مصر تحقق تقدمًا في مكافحة العنف ضد المرأة (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

انفجارات عنيفة تهز هذه المحافظة مع مشاركة الطيران - أخبار كلمتك

انفجارات عنيفة تهز هذه المحافظة مع مشاركة الطيران - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

عطل يضرب تطبيق إنستاباي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عطل يضرب تطبيق إنستاباي - أخبار كلمتك

عطل يضرب تطبيق إنستاباي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:21 مساءً - أعلنت الصفحة الرسمية لتطبيق إنستاباي، عن تعطل خدمات التطبيق عند جميع المستخدمين، مساء اليوم الأربعاء. 

عطل يضرب تطبيق إنستاباي

وقالت الصفحة الرسمية في بيان لها: “نعتذر عن تعطل خدمات إنستاباي، وجار العمل على استعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن”.

يأتي ذلك بعد مواجهة المواطنين مشكلات في تشغيل تطبيق إنستاباي على هواتفهم المحمولة، مع ظهور رسالة بوجود عطل في التطبيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27-11-2024 في مصر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق