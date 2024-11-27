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غرفة الجيزة تدعو منتسبيها للمشاركة في لقاءات البعثة التجارية الأردنية - أخبار كلمتك

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غرفة الجيزة تدعو منتسبيها للمشاركة في لقاءات البعثة التجارية الأردنية - أخبار كلمتك

غرفة الجيزة تدعو منتسبيها للمشاركة في لقاءات البعثة التجارية الأردنية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 04:52 مساءً - قدمت غرفة الجيزة  التجارية  الدعوة لجميع منتسبيها لتسجيل الحضور للمشاركة في لقاءات البعثة التجارية الأردنية فى مصر، التى تٌقام بمركز مصر للمعارض الدولية ، على هامش معرض فوود أفريكا خلال الفترة من 3-5 ديسمبر من العام الجارى.

 

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة الأردنية

يأتي ذلك فى إطار حرص الغرفة التجارية للجيزة على  تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية بما يعكس العلاقات التاريخية المشتركة بين مصر والمملكة.

 تعزيز التعاون بين الشركات الأردنية المصرية فى قطاعى " الأغذية" و" التعبئة والتغليف

وأشار المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية للجيزة إلى أن البعثة التجارية تهدف لتعزيز أواصر التعاون بين الشركات الأردنية العاملة فى قطاعى " الأغذية" و" التعبئة والتغليف "  وبين رواد الأعمال المصريين واستهداف المستوردين والموزعين وتجار الجملة والشركات المحلية والوكالات الحكومية لاستكشاف الفرص التجارية ذات المنفعة المتبادلة.

 

 القطاعات المشاركة بالجناح الأردنى بمعرض فود أفريكا وبالبعثة الأردنية

وأضاف أن  القطاعات المشاركة بالجناح الأردنى بمعرض فود أفريكا وبالبعثة الأردنية، تشمل صناعة الشيكولاته بكافة أنواعها، صناعة الحلويات العربيه، والبسكويت بكافة أنواعه والأجبان بكافة أنواعها والطحينة والحلاوة والحليب بالاضافة الى البن بكافة أنواعة ونكهاته والمشروبات الساخنة. 

 

تجارية الجيزة تستقبل وفدا من غرفة طبرق الليبية لفتح آفاق التعاون

 يشار إلى أن  الغرفة التجارية بالجيزة برئاسة المهندس أسامة الشاهد، استقبلت منتصف الشهر الجاري وفدًا اقتصاديا رفيع المستوى من غرفة طبرق الليبية، برئاسة إبراهيم الجرارى رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية ورئيس مجلس إدارة غرفة طبرق الليبية وعبد الرحمن ثابت رئيس الشركة القابضة للسلامة العالمية وممثلي العديد من المؤسسات الاقتصادية الليبية.

 

جاء ذلك لبحث الفرص الاستثمارية بالسوق المصري وتبادل  الرؤى والتصورات المقترحة لإعادة إعمار ليبيا، بحضور المهندس السيد زغلول،أمين صندوق الغرفة ورئيس مجلس إدارة شعبة  " أصحاب مكاتب المقاولات وتقسيم الاراضى والاستثمار العقارى"  و أحمد جابر، عضو مجلس إدارة الغرفة، وذلك في إطار خطة عمل غرفة الجيزة التجارية التى تستهدف فتح آفاق التواصل مع الغرف العربية المماثلة من أجل زيادة حركة التبادل التجارى وزيادة التعاون مع المستثمرين العرب فى مجالات التجارة والصناعة.

 

فتح آفاق التعاون في مجالات المقاولات والاستثمار العقارى

 خلال اللقاء  بحث المهندس  السيد زغلول، رئيس مجلس إدارة شعبة  "أصحاب مكاتب المقاولات وتقسيم الاراضى والاستثمار العقارى"  مع وفد  غرفة طبرق الليبية، مجالات التعاون المشترك، لاسيما فى قطاع المقاولات والانشاءات  وكذا تطوير وتشغيل المناطق الصناعية ونقل الخبرات المصرية في هذا الصدد للجانب الليبي، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيق والتعاون مع الجانب الليبى فى كافة المجالات التى تخص قطاع المقاولات والبنية الأساسية، وكذلك سيتم العمل على تنمية التبادل التجارى بين الدولتين بما يرتقى بالعلاقات التاريخية وإمكانيات البلدين.  

واستعرض اللقاء احتياجات السوق الليبية من السلع والخدمات التي تسهم في إعادة الإعمار وكذا  المشروعات التى تأتى على  رأس  أولويات الحكومة الليبية فى  إعادة الأعمار، ومنها  "بناء المدن المهدمة، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وإعادة تأهيل البنية الأساسية من كهرباء ومياه وطرق، والاهتمام بالجامعات والمدارس والمستشفيات التي تحتاج إلى الصيانة أو إعادة بناء.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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