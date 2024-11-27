وزير الاستثمار يتوجه لألمانيا للمشاركة في القمة الاقتصادية بين مصر وولاية شمال الراين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 05:08 مساءً - غادر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القاهرة متوجها للعاصمة الألمانية برلين، للمشاركة في فعاليات الدورة الأولى للقمة الاقتصادية بين مصر وولاية شمال الراين فيستفاليا.

وزير الاستثمار يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة

كما سيجري الوزير مباحثات مكثفة مع عدد من كبار المسؤولين بدولة ألمانيا لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير مع روبرت هابك نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد والمناخ، إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من كبار المسئولين بالدولة.

جذب الاستثمارات الألمانية لسوق المصري

وسيلتقي الوزير أعضاء الغرفة العربية الألمانية وغرفة صناعة السيارات، وكذا أعضاء تحالف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما سيعقد الوزير اجتماعات مكثفة مع عدد من رجال الأعمال ومسؤولي الشركات العاملة في مجالات صناعة الزجاج والدراجات الهوائية والحديد المختزل وقطع غيار السيارات بدولة المانيا لبحث إمكانيات جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية للسوق المصري في عدد من المجالات محل الاهتمام المشترك.

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