الكونفيدرالية، المصري يتقدم على إنيمبا بهدف بالشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:09 مساءً - تقدم فريق النادي المصري، على فريق إنيمبا النيجيري بهدف دون رد بالشوط الأول على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

مباراة المصري وإنيمبا

جاء هدف المصري من تسديدة قوية من عبد الرحيم دغموم اصطدمت بدفاع إنيمبا وذهبت عند حماده سددها على يسار حارس إنيمبا داخل الشباك.

وضاعت فرصة من عبد الرحيم دغموم لاعب المصري تصطدم بدفاع إنيمبا وتمر على يسار الحارس بجوار القائم الأيسر وتخرج ركنية لصالح المصري.

وفرصة ضائعة أخرى من عرضية للمصري داخل منطقة الجزاء ورأسية من باهر المحمدي خرجت أعلى مرمى إنيمبا إلى خارج الملعب.

تشكيل المصري لمباراة إنيمبا بالكونفيدرالية

وضمت التشكيلة الأساسية كل من محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، محمد هاشم، باهر المحمدي ، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمود حمادة، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، محمد الشامي، عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، أحمد عيد، خالد صبحي، يوسف الجوهري، حسين فيصل، ميدو جابر، كريم بامبو، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجي.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 5.

مباراة المصري وإنيمبا النيجيري

ويدخل المصري اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير على الزمالك بالدوري الممتاز حيث يسعى لحصد أول ثلاث نقاط بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

المصري بالأبيض وإنيمبا بالأزرق في مباراة الفريقين

ويرتدي المصري البورسعيدي الطاقم الأبيض الكامل ويرتدي حارس المصري اللون الأصفر، فيما يرتدي فريق انيمبا الطاقم الأزرق بالكامل ويرتدي حارسه الطاقم الأسود بالكامل.

المالي بوبو تراوري حكمًا لمباراة المصري وإنيمبا

ويدير مباراة المصري وضيفه فريق انيمبا النيجيري طاقم تحكيم مالي حكم الساحة "بوبو تراوري"، ومعه مساعد الحكم الأول "موديبو ساماكي"، ومساعد الحكم الثاني "أمادو بيلي جيسي"، فيما يقوم سوري ابراهيما كيتا بمهام الحكم الرابع.

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