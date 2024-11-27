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دوري أبطال آسيا، تعادل الوكرة القطري وتراكتور الإيراني في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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دوري أبطال آسيا، تعادل الوكرة القطري وتراكتور الإيراني في الشوط الأول - أخبار كلمتك

دوري أبطال آسيا، تعادل الوكرة القطري وتراكتور الإيراني في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:09 مساءً - دوري أبطال آسيا، انتهى الشوط الأول من مواجهة الوكرة القطري وتراكتور الإيراني، بالتعادل 1/1 في المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد آل راشد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا 2.

تقدم الوكرة بهدف مبكر يالدقيقة الرابعة عن طريق ريكاردو جوميز، قبل أن يتعادل فريق تراكتور الإيراني عن طريق أميرحسين حسين زاده في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

ويقود حمدي فتحي تشكيل الوكرة أمام تراكتور، حيث شارك النجم المصري في 10 مباريات مع الوكرة في الدوري القطري، لم يسجل خلالها أي هدف حتى الآن، لكنه صنع هدفًا وحيدًا.

وانتقل حمدي فتحي إلى الوكرة، قادمًا من الأهلي في صيف 2023 بعقد لمدة 4 مواسم، ويقدم مستويات رائعة مع فريقه القطري.

 

تشكيل الوكرة تراكتور في دوري أبطال آسيا 2 

وجاء تشكيل الوكرة أمام تراكتور في دوري أبطال آسيا كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد البكري

خط الدفاع: المهدي علي - ألكسندر شولز - لوكاس مينديز - عبد الكريم حسن

خط الوسط: حمدي فتحي - عيسى العيدوني - جيلسون دالا

وفي الهجوم: فريد بولاية - ريكاردو جوميز - أيوب عسال.

 

الوكرة يخسر من الغرافة بثلاثية في آخر مباريات الدوري القطري 

من ناحية أخرى، حقق فريق الغرافة القطري فوزا ثمينا أمام ضيفه الوكرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب ثاني بن جاسم، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري القطري.

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تقدم ريكاردو جوميز للوكرة في الدقيقة 20، قبل أن يتعادل أحمد الجنيحي للغرافة في الدقيقة 45، ونجح اللاعب خوسيلو في تسجل الهدف الثاني للغرافة في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، فيما سجل لوكاس مينديز لاعب الوكرة الهدف الثالث للغرافة بمرماه في الدقيقة 75 من  اللقاء.

الوكرة القطري، كلمتك
الوكرة القطري، كلمتك

حمدي فتحي أساسي في تشكيلة الوكرة أمام الغرافة

وشهد تشكيل الوكرة، مشاركة الدولي المصري حمدي فتحي أساسيًا في اللقاء.

حراسة المرمى: محمد البكري.

خط الدفاع: لوكاس مينديز، عبد الكريم حسن، عبد العزيز متولي وأيوب عسال.

خط الوسط: حمدي فتحي، جيلسون دالا، ريكاردو جوميز مؤيد حسن والكسندر شولز.

خط الهجوم: عيسي العيدوني.

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ترتيب الفريقين في الدوري القطري

بهذه النتيجة يحتل رفع فريق الغرافة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد فريق الوكرة عند 14 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري القطري، وخاض كل منهما 10 مباريات في المسابقة حتى ألان.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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