الشباب والرياضة تستقبل الدفعة الثالثة من المشروع القومي للمعد النفسي الرياضي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:45 مساءً - استقبلت وزارة الشباب والرياضة اليوم الدفعة الثالثة من المشروع القومي للمُعد النفسي الرياضي، الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للطب الرياضي والإدارة المركزية للأداء الرياضي.

يأتي مشروع المعد النفسي للعام الثالث على التوالي بهدف إعداد وتأهيل كوادر نفسية متخصصة لدعم الرياضيين في المشروعات القومية المختلفة، ومنها: مشروع الموهبة الرياضية والبطل الأوليمبي، الموهبة الحركية، كابيتانو مصر، التأهيل العسكري، بالإضافة إلى الاتحادات الرياضية واللجنة البارالمبية.

الشباب والرياضة تستقبل الدفعة الثالثة من المشروع القومي للمعد النفسي الرياضي

تُقام اختبارات انتقاء المشاركين على مدار ثلاثة أيام، حيث تشمل التقييمات اختبارات نظرية، مقابلات شخصية، واختبارات إلكترونية متخصصة. يخضع لهذه الاختبارات المتقدمون الذين استوفوا الشروط المطلوبة، وهم خريجو كليات التربية الرياضية قسم علم النفس الرياضي أو الحاصلون على درجات علمية (دبلومة، ماجستير، دكتوراه) في المجال نفسه.

الشباب والرياضة تستقبل الدفعة الثالثة من المشروع القومي للمعد النفسي الرياضي

يشارك في المشروع ممثلون من 22 محافظة، ويتم تأهيل من يجتاز هذه الاختبارات لحضور المستوى الأول من برنامج “المُعد النفسي الرياضي”، والذي يتضمن عدة مستويات متقدمة.

الشباب والرياضة تستقبل الدفعة الثالثة من المشروع القومي للمعد النفسي الرياضي

أشرف صبحي يشهد مؤتمر الإعلان عن النسخة الثالثة من معرض سبورتس إكسبو

فيما شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وقائع المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل إقامة النسخة الثالثة من معرض "سبورتس إكسبو 2025" مصر، والذى يقام خلال الفترة من 23 وحتى 25 فبراير المقبل، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

حضر المؤتمر الصحفي لمعرض سبورتس إكسبو كل من اندروا بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق، المستشار فهد العطار رئيس شعبة تجار الرياضة بالغرفة التجارية.

أشرف صبحي يشهد المؤتمر الصحفي للإعلان عن النسخة الثالثة من معرض سبورتس إكسبو

بدأ المؤتمر الصحفي للإعلان عن النسخة الثالثة لمعرض "سبورتس إكسبو"، بعرض فيديو عن النسختين الأولى والثانية.

أشرف صبحي يشهد المؤتمر الصحفي للإعلان عن النسخة الثالثة من معرض سبورتس إكسبو

وخلال كلمته، أشار وزير الشباب والرياضة إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي أن الرياضة أمن قومي، مما انعكس علي الإهتمام غير المسبوق بالرياضة والرياضيين، مشيرًا إلى إطلاق دراسة مساهمة قطاع الرياضي في الناتج المحلي الإجمالي بالشراكة بين وزارة الشباب والرياضة ومعهد التخطيط القومي وجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحا أن مشاركة قطاع الرياضة في الناتج الإجمالي المحلي جاءت بنسبة 1.3٪.

أشرف صبحي يشهد المؤتمر الصحفي للإعلان عن النسخة الثالثة من معرض سبورتس إكسبو

وأكد وزير الرياضة علي تقديم نسخة استثنائية من معرض إكسبو من خلال الشراكة مع Soccerex صاحبة الخبرة الكبيرة في المجال الرياضي، مشيرًا إلى أن معرض سبورتس إكسبو واحد من أهم الشواهد التي عكست المكانة الرفيعة التي باتت تتبوأها المنظومة الرياضية المصرية علي الساحة الدولية.

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