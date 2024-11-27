في ذكرى ميلادها، رحلة أيقونة الجمال شيرين سيف النصر في عالم الفن من البداية للنهاية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:09 مساءً - تحل اليوم ٢٧ نوفمبر ذكرى ميلاد الجميلة، الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر التي كانت واحدة من أجمل وأهم الوجوه الفنية في تسعينيات القرن الماضي، وكانت رمزًا وأيقونة للجمال والرقة والأناقة في تلك الفترة.

رحلة شيرين سيف النصر من الحقوق إلى الفن

تنتمي الفنانة الراحلة إلى أسرة تجمع بين الروح المصرية والفلسطينية، حيث كان والدها من مصر ووالدتها من فلسطين، وتمتعت الراحلة بجمال أخاذ منذ نعومة أظفارها، ولم تكن في بداياتها تسعى لدخول عالم الفن، حيث قررت دراسة الحقوق وعاشت فترة من حياتها في فرنسا، وهناك التقت بالفنان يوسف فرنسيس، الذي كان يعمل في السفارة المصرية بفرنسا آنذاك، وقرر اكتشافها فنيًا.

بدأت شيرين سيف النصر تألقها منذ بدايات التسعينيات، ومنذ مشاركاتها الفنية الأولى وكانت صورتها موجودة على “الأفيش”، وقدمت أعمالًا متنوعة ما بين السينما والتليفزيون والمسرح، وسرعان ما أصبحت من الوجوه التي يتخطفها المنتجون.

أبرز أعمال شيرين سيف النصر

شاركت شيرين في تقديم 9 أفلام سينمائية متميزة، منها "الأستاذ"، "البحث عن طريق آخر"، و"أحلامنا الحلوة". ومن بين الأفلام البارزة التي شاركت فيها، فيلم "سواق الهانم" الذي جمعها بالفنان الراحل أحمد زكي، و"أمير الظلام"، و"النوم في العسل".

كما شاركت شيرين في العديد من الأعمال التليفزيونية منها مسلسلات مثل "غاضبون وغاضبات" الذي شاركها فيه الفنان شريف منير، ومسلسل "اللص الذي أحبه"، و"المال والبنون 2"، ومسلسل من الذي لا يحب فاطمة الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، كما أبدعت أيضًا على خشبة المسرح وفي الإذاعة.

وكان للفنانة الراحلة تجربة في عالم الإنتاج، حيث أنتجت مسلسل الفريسة والصياد وذلك عام 2007 وكان من بطولة الفنان الراحل ممدوح عبد العليم وسماح أنور.

الغياب عن الأضواء

كانت الفنانة الراحلة قد اعتزلت الفن في عام 1996 بعد زواجها، ثم عادت من الاعتزال في عام 2002 وشاركت في بطولة فيلم أمير الظلام مع الزعيم عادل إمام الذي كان آخر أعمالها الفنية في السينما، بينما كان آخر مسلسل لها هو مسلسل أصعب قرار الذي عرض عام 2007 الذي شارك في بطولته أحمد بدير ورياض الخولي وجميل راتب وعبير صبري.

وبعد ذلك غابت عن الأضواء بسبب وفاة والدتها التي كانت لها دور كبير في حياتها الفنية، حيث كانت تقرأ لها أعمالها الفنية وتتواصل مع الصحفيين، بالإضافة إلى أنها لم تتلق أي عروض لأعمال تتماشى مع تاريخها، وفقًا لتصريحات سابقة لها.

وعلى الرغم من غيابها عن الفن وعالمه في سنواتها الأخيرة، إلا أن شيرين سيف النصر ظلت تحظى بتقدير كبير من جمهورها.

رحيل هادئ عن الحياة

وكما عاشت حياة هادئة، وانزوت لفترة عن الأضواء، كان رحيل شيرين سيف النصر عن الحياة كالنسمة تمامًا مثلها، فقد جاء خبر وفاتها مفاجأة غير متوقعة، وانتهت إجراءات مواراة جسدها الثرى في هدوء تام تتناسب مع طبيعتها الهادئة.

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