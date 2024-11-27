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الكونفيدرالية، أسيك الإيفواري يتقدم علي جراف دي داكار السنغالي في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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الكونفيدرالية، أسيك الإيفواري يتقدم علي جراف دي داكار السنغالي في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الكونفيدرالية، أسيك الإيفواري يتقدم علي جراف دي داكار السنغالي في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:09 مساءً - تقدم فريق أسيك ميموزا الإيفواري بهدف نظيف علي نظيره جراف دي داكار السنغالي في الشزط الأول من المباراة التي تقام اليوم ضمن الجولة الاولي من منافسات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية. 

وتقدم أسيك ميموزا بهدف  عن طريق رزاق سيسه سجله في الدقيقة الأولي من الوقت البدل الضائع للشوط الأول. 

ويتواجد فريق أسيك ميموزا وجراف دي داكار في المجموعة الثالثة من  ببطولة الكونفدرالية الإفريقية رفقة كل من أورابا يونايتد واتحاد العاصمة. 
 

مباراة المصري وإنيمبا

وفي مباراة المصري وأنيمبا ضمن الكونفيدرالية الأفريقية، تقدم المصري بهدف من تسديدة قوية من دغموم اصطدمت بدفاع إنيمبا وذهبت عند حماده سددها على يسار حارس إنيبما داخل الشباك   

وضاعت فرصة من عبد الرحيم دغموم لاعب المصري البورسعيدي تصطدم بدفاع إنيمبا وتمر على يسار الحارس بجوار القائم الأيسر وتخرج ركنية لصالح المصري 

وفرصة ضائعة اخري من عرضية للمصري داخل منطقة الجزاء ورأسية من باهر المحمدي خرجت أعلى مرمى إنيمبا إلى خارج الملعب 

 

تشكيل المصري لمباراة انيمبا بالكونفيدرالية

 

وضمت التشكيلة الأساسية كل من محمود جاد لحراسة المرمى،  كريم العراقي،  محمد هاشم، باهر المحمدي  ، عمرو سعداوي  لخط الظهر، محمود حمادة،  محمد مخلوف  كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط،  محمد الشامي  ،  عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، أحمد عيد، خالد صبحي، يوسف الجوهري،  حسين فيصل،  ميدو جابر، كريم بامبو، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجي.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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