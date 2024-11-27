الكويت يهزم ناساف كارشي ويحيي آماله في دوري أبطال آسيا 2 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:09 مساءً - دوري أبطال آسيا، فاز فريق الكويت الكويتي على ناساف كارشي الأوزبكي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال آسيا 2.

وسجل المغربي يحيى جبران “من ركلة جزاء”، والمصري عمرو عبد الفتاح هدفي الكويت، والصربي زوران ماروسيتش سجل هدف ناساف كارشي.

ويلعب مساء اليوم الأربعاء الحسين إربد الأردني مع شباب الأهلي الإماراتي ضمن نفس المجموعة، حيث يتصدر الحسين إربد المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين أمام شباب الأهلي، فيما رفع الكويت رصيده إلى خمس نقاط بفارق نقطة عن ناساف صاحب المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

تشكيل الكويت لمواجهة ناساف في دوري أبطال آسيا 2

حراسة المرمى: عبدالرحمن كميل

خط الدفاع: سامي الصانع، أمين أبو الفتح، يحيى جبران، محمد فريح

خط الوسط: ياسين الخنيسي، أحمد الظفيري، عمرو عبدالفتاح، مالك زولا.

خط الهجوم: فيصل زايد، محمد دحام.

فيما فاز فريق القوة الجوية العراقي على مضيفه التين اسير التركمانستاني، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب كوبيتداغ بعشق آباد، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا 2.

جاء هدف القوة الجوية الأول في الدقيقة السابعة بنيران صديقة من خطأ لاعب التين اسير، أحمد أتايف، وأضاف هيران آزاد هدفًا ثانيًا للقوة الجوية في الدقيقة 30.

ويتأهل إلى دور الـ16 الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الثماني.

وكان نادي القوة الجوية العراقي قد فاز على ضيفه ألتين اسير التركمانستاني 2-1 في مباراته الأولى التي أقيمت على ملعب المدينة الدولي في بغداد، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2.

تشكيل القوة الجوية لمواجهة ألتين آسير في دوري أبطال آسيا 2

وجاء تشكيل القوة الجوية لمواجهة ألتين آسير في دوري أبطال آسيا 2 كالتالي:

حراسة المرمى: علي عبادي.

خط الدفاع: حمود مشعان - يوسف فوزي - بشار رسن - رسلان حنون.

خط الوسط: صفاء هادي - سعد عبدالأمير - مصطفى وليد - جيرالد كيلوتا.

خط الهجوم: هيران أزاد - علاء عباس.

بتلك النتيجة يحتل نادي ألتين أسير المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2 بدون نقاط بينما يتواجد فريق القوة الجوية في المركز الثالث برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف خلف فريقي الخالدية البحريني والتعاون السعودي.

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