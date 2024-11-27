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مشاهير العرب - أول تعليق لـ هنا الزاهد بعد تصدرها قائمة السيدات بالسينما السعودية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أول تعليق لـ هنا الزاهد بعد تصدرها قائمة السيدات بالسينما السعودية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أول تعليق لـ هنا الزاهد بعد تصدرها قائمة السيدات بالسينما السعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:10 مساءً - وجهت الفنانة هنا الزاهد رسالة شكر إلى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية بعد كشفه عن النجوم الأكثر جماهيرية وإيرادات في شباك تذاكر السينما في السعودية على مدار عام 2024، مشيرا إلى أن هنا الزاهد تصدرت قائمة السيدات.

وكتبت الزاهد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «شكرا معالي المستشار على الدعم الكبير شكرا السعودية على الدعم، حقيقي مبسوطة وسعيدة وهبتدي اليوم بطاقة كبيرة جدا، وإن شاء الله الجاي أحسن، شكرا منصة شاهد شكرا هيئة الترفيه ومبروك لصديقي واخويا هشام ماجد».

أحدث أعمال هنا زاهد

وتخوض الفنانة هنا الزاهد سباق مسلسلات رمضان 2025، من خلال مسلسل «الجواز سم قاتل»، ومن المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان.

يتكون مسلسل «الجواز سم قاتل» من 15 حلقة، وهو فكرة وإخراج ياسمين أحمد كامل، إنتاج شركة ميديا هب للمنتج محمد السعدي، وجاري حالياً التعاقد مع النجوم المشاركين في بطولته، تمهيداً لبدء تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ومؤخرًا عرض للفنانة هنا الزاهد فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، الذي شاركت به في سباق أفلام عيد الفطر 2024، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

أبطال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

شارك في بطولة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، كوكبة من نجوم الكوميديا منهم: هنا الزاهد، هشام ماجد، الطفل جان رامز، محمد ثروت، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم غادة إبراهيم وطه دسوقي، تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، إخراج أحمد الجندي.

أحداث فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

ودارت أحداث فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، في إطار كوميدي رومانسي، من خلال قصة زوجين يواجهان العديد من المشكلات في حياتهما الزوجية، حتى تدفعهما الصدفة إلى فاصل من اللحظات اللذيذة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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