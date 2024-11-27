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مشاهير العرب - شريف دسوقي: والدي كان يرفض دخولي الوسط الفني لهذه الأسباب - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - شريف دسوقي: والدي كان يرفض دخولي الوسط الفني لهذه الأسباب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شريف دسوقي: والدي كان يرفض دخولي الوسط الفني لهذه الأسباب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 08:35 مساءً - كشف الفنان شريف دسوقي، كواليس دخوله الوسط الفني، موضحا أنه بعد أن رفض والده دخوله الوسط الفني حاول أن يجد نفسه في مهنة أخرى ولكن كان دائمًا يشعر بأن داخله الموهبة الفنية ولذلك كان يعمل طول الوقت على تنميتها وتطويرها.

وقال شريف دسوقي، خلال لقائه ببرنامج «ورقة بيضا»، مع الإعلامية يمنى بداروي، المذاع عبر قناة النهار: «أشعر أنني مميز لأن الله سبحانه وتعالى كرمني عندما ولدت على خشبة مسرح إسماعيل ياسين، فكان يفرق بين منزلنا والمسرح باب واحد، وذلك بسبب والدي الذي كان يعمل مديرًا لمسرح إسماعيل ياسين، فشربت الفن منذ أن كان عمري 6 سنوات، لأني اشتغلت منذ ذلك الوقت، فتربي بداخلي حب الفن».

وكشف شريف دسوقي، سبب رفض والده دخوله الوسط الفني، قائلًا: «رغم وجود والدي بالوسط الفني، ولكنه رفض دخولي فيه، وكان يري باستمرار أنني متميز في جزء آخر بعيد عن الفن، وأن الوسط الفني صعب بالنسبة لي وبه ضغوط كثيرة، ورغم ذلك كنت أشارك باستمرار في المسرح المدرسي، وكنت أحاول أن أقنعه كثيرًا بالموافقة ولكنه كان يرفض، وكنت أشعر أني بداخلي الموهبة الفنية».

وأشار شريف دسوقي، إلى المهن التي عمل بها قبل دخوله الوسط الفني: «عملت في معظم المهن، فقد عملت سباك ونجار وقهوجي والكثير من المهن، فأنا بصرف على نفسي منذ كنت في 6 ابتدائي، ولكن كان بداخلي حب الفن، وشاركت في ورش الحكي، وشاركت في بعض مسرحيات قصور الثقافة، وقمت بإخراج بعض المسرحيات، ومنها (ليس إلا) مع فرقة (براح)، إلى جانب تقديم عروض الحكي».

وأكد دسوقي، حرصه الدائم على دعم المواهب الشابة، موضحا أنه فتح باب التمثيل أمام عدد من المواهب، معقبًا: «ابني في المجال الفني عصام عمر ومصطفى أبو سريع، وأيضاً الإعلامية إيمان سليم، فقد كنت مؤمن بهم منذ اليوم الأول».

آخر أعمال شريف دسوقي

وكانت آخر أعمال شريف دسوقي، هو مشاركته في فيلم الحريفة الجزء الأول، وهو من بطولة نور النبوي إلى جانب عدد من المواهب الشابة أبرزهم كزبرة، وحقق العمل نجاح جماهيري وفني كبير خلال فترة عرضه بدور العرض السينمائي.

دارت أحداث فيلم «الحريفة» الجزء الأول حول «ماجد» لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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