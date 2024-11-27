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مشاهير العرب - وائل جسار يعرب عن حبه لوطنه بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - وائل جسار يعرب عن حبه لوطنه بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وائل جسار يعرب عن حبه لوطنه بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 08:14 مساءً - أعرب الفنان وائل جسار عن حبه الكبير لوطنه لبنان على طريقته الخاصة من خلال نشر مقطع فيديو عبر حسابه بموقع «إكس».

وظهر جسار خلال الفيديو وهو يغني مقطعًا من أغنيته «ما تغيبش ثواني» التي طرحها عام 2020، وعلق قائلا: «من يومك وأنت حبيبي» في إشارة منه إلى وطنه لبنان.

في وقت سابق، أعلن وائل جسار، في بيان صحفي له، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وقف نشاطه الفني خلال الفترة الحالية تضامنا مع لبنان وما يحدث فيها من دمار يهدد حياة الشعب اللبناني، مشيرًا إلى أنه ليس مهرجان الموسيقي العربية فقط.

آخر أعمال وائل جسار

وتعد آخر أعمال الفنان وائل جسار، هو أغنية «كل وعد»، الذي طرحها خلال الفترة الماضية عبر حسابه على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وحققت نجاحا كبيرا.

أغنية «كل وعد» من كلمات رفيق نجيب، والحان احمد زعيم، توزيع ومكساج وماستر وسام عبد المنعم، جيتار احمد حسين، منتج منفذ رامز سليمان، وإخراج الكليب نور سالم.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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