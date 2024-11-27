انفصال نور إيهاب عن خطيبها نور بدر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 01:14 مساءً - أكدت الفنانة الشابة نور إيهاب الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية عن انفصالها عن خطيبها “نور بدر”، وذلك بعد فترة خطوبة استمرت قرابة العامين.

نور إيهاب تعلن الانفصال عن خطيبها نور بدر

وأعلنت نور إيهاب خبر الانفصال في تصريحات لبرنامج “et بالعربي” دون الكشف عن تفاصيل وأسباب الانفصال.

آخر أعمال الفنانة الشابة نور إيهاب

وكانت آخر أعمال الفنانة الشابة نور إيهاب مشاركتها في مسلسل 6 شهور والذي عرض مؤخرًا.

ومسلسل 6 شهور مكون من ١٠ حلقات وهو من بطولة نور النبوي، نور إيهاب، ومراد مكرم، ومجدي بدر ومحمد عبد العظيم وعدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أحمد هشام وعمرو أبو زيد، ومن إخراج مصطفى الصولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.