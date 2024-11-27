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انفصال نور إيهاب عن خطيبها نور بدر - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 01:14 مساءً - أكدت الفنانة الشابة نور إيهاب الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية عن انفصالها عن خطيبها “نور بدر”، وذلك بعد فترة خطوبة استمرت قرابة العامين. 

نور إيهاب تعلن الانفصال عن خطيبها نور بدر 

وأعلنت نور إيهاب خبر الانفصال في تصريحات لبرنامج “et بالعربي” دون الكشف عن تفاصيل وأسباب الانفصال. 

آخر أعمال الفنانة الشابة نور إيهاب  

وكانت آخر أعمال الفنانة الشابة نور إيهاب مشاركتها في مسلسل 6 شهور والذي عرض مؤخرًا. 

ومسلسل 6 شهور مكون من ١٠ حلقات وهو من بطولة نور النبوي، نور إيهاب، ومراد مكرم، ومجدي بدر ومحمد عبد العظيم وعدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أحمد هشام وعمرو أبو زيد، ومن إخراج مصطفى الصولي.  

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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