تطور العلاقات المصرية الأردنية تزامنًا مع قمة الرئيس والملك بالقاهرة - أخبار كلمتك

تطور العلاقات المصرية الأردنية تزامنًا مع قمة الرئيس والملك بالقاهرة - أخبار كلمتك

وزير العدل يلتقي نظيره الصومالي لبحث سبل التعاون القضائي - أخبار كلمتك

وزير العدل يلتقي نظيره الصومالي لبحث سبل التعاون القضائي - أخبار كلمتك

اتحاد الغرف السياحية يكشف أسباب ارتفاع أسعار برامج الحج السياحي - أخبار كلمتك

اتحاد الغرف السياحية يكشف أسباب ارتفاع أسعار برامج الحج السياحي - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس 28 - 11 -2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس 28 - 11 -2024 - أخبار كلمتك

جامعة حلوان تشارك في "الملتقى السنوي السابع لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة" - أخبار كلمتك

جامعة حلوان تشارك في "الملتقى السنوي السابع لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة" - أخبار كلمتك

الرعاية الصحية: تطوير الخدمات لتحقيق التميز الطبي وفقًا لأحدث الممارسات العالمية - أخبار كلمتك

الرعاية الصحية: تطوير الخدمات لتحقيق التميز الطبي وفقًا لأحدث الممارسات العالمية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء والد زوجة حمادة هلال - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء والد زوجة حمادة هلال - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:32 - نجيب ميقاتي: طوينا مرحلة قاسية لم يعشها اللبنانيون على ‏مدار ‏تاريخهم - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:32 - نجيب ميقاتي: طوينا مرحلة قاسية لم يعشها اللبنانيون على ‏مدار ‏تاريخهم - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:32 - الورقة البديلة رقم 3.. من يقود هجوم الأهلي أمام البنك بـ دوري نايل؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:32 - الورقة البديلة رقم 3.. من يقود هجوم الأهلي أمام البنك بـ دوري نايل؟ - أخبار كلمتك

وزير العمل يُقرر إيقاف وإلغاء نشاط 10 مراكز تدريب مهني - أخبار كلمتك

وزير العمل يُقرر إيقاف وإلغاء نشاط 10 مراكز تدريب مهني - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء والد زوجة حمادة هلال - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء والد زوجة حمادة هلال - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء والد زوجة حمادة هلال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 01:32 مساءً - أعلنت أسرة والد زوجة الفنان حمادة هلال، عن موعد عزاء الراحل، وذلك بعدما وافته المنية مساء أمس الثلاثاء.

موعد ومكان عزاء والد زوجة حمادة هلال

ومن المقرر أن تستقبل أسرة الراحل العزاء غدا الخميس بمسجد فاطمة الشربتلى بالتجمع الخامس.

والد زوجة حمادة هلال

وشيعت منذ قليل، جنازة والد زوجة حمادة هلال، من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع، وحرص عدد من النجوم على الحضور، الفنان محمد لطفي، والفنان أحمد عصام، والكابتن إبراهيم حسن والداعية والمنشد مصطفي عاطف والموزع أحمد عادل للمشاركة في تشييع الجنازة.

حمادة هلال

ونعى الفنان حماده هلال، والد زوجته الذي رحل عن عالمنا مساء أمس، بعد صراع مع المرض بكلمات مؤثرة.

وكتب حماده هلال، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «توفى إلى رحمة الله حمايا وأبي العزيز المهندس سميح توفيق القيشاوي.. اللهم اسكنه فسيح جناتك اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب».

اقرأ أيضاً
29 نوفمبر.. حمادة هلال يكشف تفاصيل حفله القادم في موسم الرياض

حمادة هلال يعلن موعد ومكان جنازة والد زوجته

«ياريت أهالينا ما ربونا».. حمادة هلال يثير الجدل بمنشور غامض

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

مسلسل وتر حساس الحلقة 23، صبا مبارك "تشحن" أحمد طارق لمصحة علاج الإدمان - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق