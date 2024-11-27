مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء والد زوجة حمادة هلال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 01:32 مساءً - أعلنت أسرة والد زوجة الفنان حمادة هلال، عن موعد عزاء الراحل، وذلك بعدما وافته المنية مساء أمس الثلاثاء.

موعد ومكان عزاء والد زوجة حمادة هلال

ومن المقرر أن تستقبل أسرة الراحل العزاء غدا الخميس بمسجد فاطمة الشربتلى بالتجمع الخامس.

وشيعت منذ قليل، جنازة والد زوجة حمادة هلال، من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع، وحرص عدد من النجوم على الحضور، الفنان محمد لطفي، والفنان أحمد عصام، والكابتن إبراهيم حسن والداعية والمنشد مصطفي عاطف والموزع أحمد عادل للمشاركة في تشييع الجنازة.

ونعى الفنان حماده هلال، والد زوجته الذي رحل عن عالمنا مساء أمس، بعد صراع مع المرض بكلمات مؤثرة.

وكتب حماده هلال، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «توفى إلى رحمة الله حمايا وأبي العزيز المهندس سميح توفيق القيشاوي.. اللهم اسكنه فسيح جناتك اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب».