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الرياضة - 03:26 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الآن.. «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:26 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الآن.. «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:26 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الآن.. «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:26 مساءً - سعر الدولار.. ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 خلال منتصف التداولات في البنوك العاملة في عمليات البيع والشراء، ليسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.60 جنيه للشراء، بينما سجل سعره للبيع نحو 49.74 جنيه.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

ويقدم موقع كلمتك، لزواره ومتابعيه في السطور التالية، تحديث مستمر لـ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، ضمن خدمة يقدمها الموقع في كل المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــــــا.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 49.61 للشراء، بينما سجل سعره للبيع نحو 49.71 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، حالة من الاستقرار عند 49.64 للشراء، بينما سجل سعره 49.73 للبيع.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو 49.53 للشراء، بينما سجل سعره للبيع نحو 49.63 جنيه.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي نحو 49.61 للشراء، بينما سجل سعره للبيع نحو 49.71 جنيه.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 49.60 للشراء، بينما سجل نحو 49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر بيع الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.60 للشراء، بينما سجل سعر للبيع نحو 49.74 جنيه.

سعر الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار في الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 49.60 للشراء، بينما سجل سعر للبيع نحو 49.70 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 49.60 للشراء، بينما سجل سعر للبيع نحو 49.70 جنيه.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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