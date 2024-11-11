الرياضة - 05:21 - متهم بالنصب.. القبض على لاعب منتخب مصر السابق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 05:21 مساءً - نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على لاعب منتخب مصر السابق، علي غزال، بعد اتهامه من أحد الأشخاص، بجمع المال بدعوى تشغيلها في إحدى الشركات.

اتهام اللاعب علي غزال بالنصب

تلقى قسم شرطة التجمع بلاغًا من أحد الأشخاص يتهم خلاله اللاعب علي غزال لاعب منتخب مصر السابق بالنصب والاحتيال، برفقة آخر، في مبلغ 7 ملايين و308 آلاف جنيه، زاعمين قدرتهما على توظيفها داخل إحدى الشركات في مجال التجارة، ومن المعتقد أن يعديهم أرباحًا شهرية.

شركة وهمية

وأضاف المدعي أن اللاعب علي غزال وشريكه، سددا الأرباح لفترة لكسب ثقة عملائهما، لكنه توقف عن سداد الأرباح الشهرية في شهر 12 لسنة 2022، وعند مطالبة المبلغين بالمبالغ المستحقة لهم، أصدر لهم شيكات ثم عقب ذلك أخذها منهم وأفهمهم أن التوقيع على الشيكات يصدر من شريكه الثاني.

وعقب ذلك، رفض المتهمان سداد الأرباح الشهرية، وعندما توجه المدعي لمقر الشركة بمحور التسعين الشمالي بالتجمع الخامس للمطالبة بحقوقه، أغلقا الشركة وصفيّاها ولم يتمكنوا من الوصول للاعب علي غزال وشريكه.