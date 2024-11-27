السيسي يستقبل ملك الأردن ورئيس وزراء قطر (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

السيسي يستقبل ملك الأردن ورئيس وزراء قطر (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

زيادة منافذ استخراج اشتراكات المترو والقطار الكهربائي بالخط الثالث - أخبار كلمتك

زيادة منافذ استخراج اشتراكات المترو والقطار الكهربائي بالخط الثالث - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يلتقي رئيس الديوان الأميري لإمارة عجمان - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يلتقي رئيس الديوان الأميري لإمارة عجمان - أخبار كلمتك

"الزراعة" تطلق قافلتين بيطريتين لدعم المربين في شمال سيناء - أخبار كلمتك

"الزراعة" تطلق قافلتين بيطريتين لدعم المربين في شمال سيناء - أخبار كلمتك

لاعب ليفربول يكشف سبب تفضيله الريدز على الانضمام إلى ريال مدريد - أخبار كلمتك

لاعب ليفربول يكشف سبب تفضيله الريدز على الانضمام إلى ريال مدريد - أخبار كلمتك

دوري أبطال آسيا، حمدي فتحي يقود تشكيل الوكرة القطري أمام تراكتور الإيراني - أخبار كلمتك

دوري أبطال آسيا، حمدي فتحي يقود تشكيل الوكرة القطري أمام تراكتور الإيراني - أخبار كلمتك

محمد سامي ينشر صورة من كواليس مسلسل "سيد الناس" - أخبار كلمتك

محمد سامي ينشر صورة من كواليس مسلسل "سيد الناس" - أخبار كلمتك

زعم تسللهم لمنطقة محظورة، الاحتلال يعتقل 4 من قوات حزب الله بينهم قائد - أخبار كلمتك

زعم تسللهم لمنطقة محظورة، الاحتلال يعتقل 4 من قوات حزب الله بينهم قائد - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:01 - عودة النازحين إلى منازلهم في لبنان بعد وقف إطلاق النار.. الفرحة والحزن يجتمعان |فيديو - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:01 - عودة النازحين إلى منازلهم في لبنان بعد وقف إطلاق النار.. الفرحة والحزن يجتمعان |فيديو - أخبار كلمتك

وزيرة التنمية المحلية تستعرض فرص الاستثمار المتاحة في المحافظات المختلفة - أخبار كلمتك

وزيرة التنمية المحلية تستعرض فرص الاستثمار المتاحة في المحافظات المختلفة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

كامل الوزير: هناك توافق كبير مع قطر حول التعاون المشترك في مجال التصنيع - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
كامل الوزير: هناك توافق كبير مع قطر حول التعاون المشترك في مجال التصنيع - أخبار كلمتك

كامل الوزير: هناك توافق كبير مع قطر حول التعاون المشترك في مجال التصنيع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 05:43 مساءً - أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن هناك توافقًا كبيرًا مع الجانب القطري حول التعاون المشترك في مجال التصنيع، بما يحقق التكامل بيننا، والاستفادة مما يُنتج في كلا البلدين، مستعرضًا في هذا الصدد عددا من الفرص الاستثمارية المتاحة لدينا في القطاع الصناعي.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر، وزير الخارجية، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، جلسة مباحثات مُوسّعة حول سبل دعم التعاون المشترك في مختلف المجالات، أن هناك فرصا للتعاون المشترك عبر تخصيص منطقة صناعية للمصانع القطرية على غرار ما حدث مع عدد من الدول.

وأوضح: عرضنا أيضًا على الجانب القطري إمكان مشاركته في مصانع قائمة بالفعل ومنتجة لكنها تحتاج إلى ضخ المزيد من الاستثمارات بما يسهم في رفع كفاءتها وزيادة إنتاجيتها.

وتابع أن هناك فرصا مهمة للتعاون مع الجانب القطري منها على سبيل المثال قطاعا الألومنيوم والحديد.

أمّا فيما يتعلق بقطاع النقل واللوجستيات، فاستعرض الوزير فرص التعاون المُمكنة مع الجانب القطري سواء في قطاع الموانئ أو إقامة مناطق لوجستية.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، إلى أن أي استثمار يعتزم الجانب القطري إقامته في منطقة الساحل الشمالي سيستفيد ببنية تحتية قوية حرصت الدولة المصرية على تنفيذها خلال الأعوام الماضية، تضم شبكة ممتدة من الطرق وخطوط سكك حديدية، مشيرًا إلى أنه سيتم تشغيل القطار الكهربائي خلال المرحلة المقبلة.

اقرأ أيضاً
وزير الخارجية: رئيس وزراء قطر استمع إلى رؤية القاهرة حول مناخ الاستثمار في مصر

وزير الخارجية: هناك إرادة سياسية لتحقيق نقلة نوعية فى العلاقات بين مصر وقطر

وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

من الإسكندرية لـ أسوان.. مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق