بعد أزمة السد والهلال، الاتحاد الآسيوي يتخذ قرارا بشأن حكام "دوري الأبطال" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:41 مساءً - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرارا حاسما، بشان حكام النخبة بعد تزايد الحديث عن قرارات الحكام في بطولة دوري أبطال آسيا، وآخرها انتقاد البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال السعودي التحكيم بعد التعادل 1-1 مع مضيفه السد القطري.

وطالب لاعبو الهلال باحتساب 3 ركلات جزاء للفريق خلال اللقاء، لكن الحكم الكوري الجنوبي كيم يونج هيوك رفضها جميعا، حيث وجه جيسوس انتقادات للحكم في المؤتمر الصحفي قائلا: "هناك تفاصيل شاهدناها، لم يستطع الحكم من خلالها إدارة المباراة بالشكل الصحيح".

وأضاف: "اللقاء ارتقى لمستوى البطولة بعكس طاقم التحكيم"، قبل أن يتم: "لم يكن الطاقم على قدر المباراة، والحكام وجدوا صعوبة في إدارة اللقاء وتفاصيله.. الجودة الفنية حضرت على أرض الملعب لكن التحكيم لم يكن كذلك. كنا نستحق ركلتي جزاء على الأقل".

الاتحاد الآسيوي يقيّم الحكام

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان رسمي إنه سيجري تقييما شاملا للتحكيم، بما في ذلك أداء حكام تقنية الفيديو المساعدة "VAR"، في مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة التي أقيمت هذا الأسبوع، بما في ذلك مباراة السد والهلال، سيقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمراجعة مفصلة لقرارات التحكيم والأداء العام للحكام".

وأكمل: "ستتم معالجة أي أخطاء محتملة أو قرارات مثيرة للجدل بما يتماشى مع اللوائح والبروتوكولات لتقييم الحكام وتحسين الأداء التي وضعتها لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".

واختتم: "يؤكد الاتحاد الآسيوي الحفاظ على أعلى معايير التحكيم في جميع مسابقاته، وضمان جودة واحترافية الحكام كأولوية رئيسية للاتحاد".

تعادل فريق الهلال السعودي أمام السد القطري بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب "جاسم بن حمد" في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وأحرز علي البليهي الهدف الأول للهلال في الدقيقة 10 من الشوط الأول.

وتعادل باولو اوتافيو للسد في الدقيقة 71.

تشكيل الهلال السعودي أمام السد

بونو كوليبالي - البليهي - تمبكتي - لودي - كانسيلو ناصر الدوسري - محمد كنو - سالم الدوسري ليوناردو - ميتروفيتش.

وبهذا التعادل يتصدر الهلال السعودي المجموعة برصيد 12 نقطة ويأتي بالمركز الثاني أهلي جدة بنفس الرصيد 12 نقطة.

بينما يتواجد النصر بالمركز الثالث برصيد 10 نقاط ويحتل السد المركز الأخير بالمجموعة برصيد 8 نقاط.

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